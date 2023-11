Venti genitori all’opera per “riordinare e sistemare” il liceo Tosi di Busto Arsizio

Venti genitori volontari per sistemare il liceo scientifico Tosi di Busto Arsizio. Sabato scorso, il piccolo gruppo ha lavorato per spostare arredi scolastici, riordinarli, sistemarli e ripararli così da renderli di nuovo funzionanti e utili.

Un gesto di generosità per un grande risultato, che fa bene a tutta la comunità scolastica non sol in termini economici, di risparmio, ma di condivisione e rispetto di un bene comune, la scuola, che per alcuni rappresenta un luogo noto e caro come ex-alunni, per altri un ambiente da rendere migliore per i propri figli.

Il prossimo 11 novembre la dirigente Fabiana Ginesi e il corpo docente attendono gli studenti delle scuole secondarie di primo grado con attività del VIVILICEO (lezioni aperte) al mattino dalle 9.00 alle 12.00, e con il primo OPENDAY al pomeriggio, dalle 14.00 alle 18.30.

Il Liceo Scientifico Arturo Tosi ha tre specifici indirizzi: Liceo Scientifico Tradizionale, Liceo Scientifico della Comunicazione, Liceo Scientifico Tecnologico.

Per prenotarsi si consiglia di visitare l’home page del sito del Liceo Arturo Tosi:

https://www.liceotosi.edu.it/pagine/prenotazioni-open-day-e-vivi-liceo