Vento a raffiche in provincia di Varese poi bello per tutto il weekend, ma arriva la brina

Le previsioni confermano l’allerta lanciata dalla protezione civile regionale già nella giornata del 16 novembre: attenzione a vento forte tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio «previste raffiche locali fino a 80-90 Km/h al di sopra dei 1000 m, in progressiva attenuazione».

E, puntuale, il vento è arrivato e ha spazzato specialmente la zona del Lago Maggiore senza risparmiare l’intera fascia prealpina e l’Alta pianura lombarda, quindi l’intera provincia di Varese. Vento da Nord e temperature basse, ma vento che assicurerà cielo sgombro da nuvole di sicuro per l’intera giornata di sabato, garantendo così anche domenica una copertura nuvolosa scarsissima.

Infatti è vero che “una perturbazione atlantica investe le Alpi da NW” ma, come sostiene il Centro geofisico prealpino di Varese nel fare il consueto punto della situazione, “le nostre regioni restano protette dallo sbarramento montuoso e solo vento secco scende verso la pianura. Nel fine settimana bel tempo autunnale con espansione dell’anticiclone atlantico verso l’Europa occidentale“.

Quindi venerdì vento mattino e pomeriggio, sabato ben soleggiato “con passaggi nuvolosi lungo le Alpi e in serata. Cessazione del favonio di primo mattino e decisamente fresco all’alba nelle aree riparate dal vento“, e soprattutto minime che toccheranno lo zero.

Domenica “soleggiato, qualche nuvola di passaggio. In pianura brinate all’alba e probabile formazione di banchi di nebbia in serata. Temperature stazionarie o in lieve rialzo. Clima più mite in montagna con inversione termica”.

Lunedì 20 novembre sarà giornata solo in parte soleggiata sulle Prealpi con nuvolosità estesa in pianura. Asciutto o pioviggini. Martedì 21 evoluzione incerta. Nuvoloso, forse qualche pioggia. Massime 10/12°C. Neve oltre 1500 m.