Vento forte su tutta la provincia di Varese, i Vigili del fuoco al lavoro

Come previsto dal meteo, puntuali sono arrivate poco dopo il tramonto forti raffiche su tutta la provincia di Varese, confermando l’allerta vento lanciata dalla Protezione civile di Regione Lombardia.

Il brusco rinforzo del vento da nord ha portato raffiche con medie orarie superiori ai 35 km/h e raffiche su Alpi e Prealpi (con l’esclusione delle Prealpi Bresciane) fino a 80 km/h, diffuse anche su buona parte della pianura centro-occidentale.

Per la giornata di domani 25 novembre nella notte sono previste forti raffiche da Nord sulla bassa pianura occidentale a l’Appennino. Si attendono, nel corso della mattinata e nel pomeriggio, condizioni ventose su buona parte della regione, con velocità medie orarie generalmente comprese tra 20 e 40 km/h e raffiche massime fino a 60 km/h. Si prevedono, localmente su Appennino e su Alpi e Prealpi oltre i 1000 metri, possibili raffiche fino a 70 km/h.

La Protezione civile segnala che i venti assumeranno quasi ovunque caratteristiche di foehn, specie nella valli alpine e prealpine più esposte. In serata si attende una attenuazione della ventilazione a tutte le quote eccetto che sulle Alpi Retiche, dove permarranno venti forti oltre i 1500 metri e raffiche massime fino a 70 km/h.

In serata i Vigili del fuoco della provincia di Varese sono stati impegnati in diversi interventi per taglio piante dovuti proprio al vento, in particolare a Biandronno e Malgesso. Alberi piegati vengono segnalati anche nella zona industriale di Tradate.

(immagine di repertorio)