Vharese in campo nella “Gara della Felicità” di Lugano

NOTIZIARIO UISP del 15 novembre 2023

BOCCE – La Gara della Felicità

.

Il Torneo Internazionale inclusivo a coppie formate da un atleta DIR e da un bocciofilo attivo, organizzato dalla Società Bocciofila Sorriso denominato “Gara della Felicità” e svoltosi a Lugano l’11 novembre, è stato un banco di prova impegnativo per gli atleti del Vharese. i Tenconi Brothers (Antonio e Fabio), Emanuela Napoli e Fabio Cattaneo oltre a dover gareggiare con atleti di livello internazionale, hanno anche dovuto entrare subito in sintonia con un partner con il quale non avevano mai fatto coppia.

Sembrerà cosa da poco ma non sapendo se il partner è più propenso alla bocciata o all’accosto, è un punto fondamentale nelle gare a coppie. Ma la classe degli atleti varesini va ben oltre questi accorgimenti tattici e infatti si sono subito viste le giocate spettacolari dei biancorossi. Ma si sono viste anche le giocate degli avversari che hanno immediatamente dato lustro alla manifestazione. Fabio Cattaneo, fresco vincitore del tricolore a Padova, ha dato nuovamente prova della sua classe conquistando uno splendido secondo posto e lottando fino alla fine per l’oro.

Antonio Tenconi ha dimostrato che l’episodio agli italiani di Padova è stato, appunto,

solo un episodio e ha conquistato un meritatissimo terzo posto che sarebbe potuto diventare qualcosa in più se qualche bocciata avesse avuto esiti migliori rispetto a quelli ottenuti. Emanuela Napoli e Fabio Tenconi hanno sfiorato il podio per un nonnulla, complice anche un pizzico di sfortuna su alcuni accosti, ma hanno ricevuto i complimenti dei partner e degli avversari per le giocate e per l’atteggiamento in campo.

Ottimi risultati per i meravigliosi atleti che hanno dimostrato di poter competere anche con avversari di livello internazionale. Grande soddisfazione per i tecnici Paolino, Thierry, Emilio Giuseppe e per tutto il Vharese.

NUOTO – I tricolori arrivano anche sulle onde

La spedizione del Vharese – da sempre con affiliata Uisp – ai Campionato Italiani di nuoto in vasca corta ha brillato in tutte le gare alle quali ha partecipato.

Davide Previde Massara ha nuotato la finale dei 100 stile libero in modo impeccabile conquistando un bronzo che per pochi centimetri poteva trasformarsi in argento. Samuele Pio Lupo ha nuotato con una grinta straordinaria i 100 farfalla conquistando medaglia d’oro e titolo italiano. Nei 100 misti, nonostante gli sforzi fatti, Samuele non è riuscito a bissare il titolo ma ha conquistato uno splendido argento.

Per Paolo Zaffaroni doppietta nei 50 e 100 rana dimostrando che è il re incontrastato di questa specialità. Paolo ha fatto tripletta aggiudicandosi l’oro e il titolo italiano anche nei 50 stile libero. Grande commozione a bordo vasca di mister Luca Rossoni nel vedere i suoi ragazzi salire sul podio, le prestazioni di Davide, Samuele e Paolo e, soprattutto, lo spirito di gruppo.

BASKET – Second League, quinto turno di andata

Nel derby vercellese è successo dei Mooskins sul San Andreas, referto rosa evidente e meritato dei locali sugli ospiti. Vittoria in volata per i varesotti della Cuassese Olimpya che festeggiano, in via Madonna, a Cuasso al Piano, sul Bock Olgiate che cede 59-56, dopo 48 minuti equilibrati ed incertissimi fino alla fine.

Monate domina il derby con Travedona, super prestazione degli Svassi vincenti con l’Octopus. Busto vince con Novara: 90-80 per i lombardi sui piemontesi, al termine di un match vivace e piacevole. Da segnalare la gioia, in questo turno, di Elegy che batte, nella stracittadina legnanese, la Kolbe per 68-59.

Infine, mercoledì 8 novembre è festa rosa per Castelletto, che domina in casa con Quelli del Lago Omegna e per Ornavando che soffre con Borgo Ticino, ma vince in volata, per 65-63 superando gli Spaccalegna.

Largo successo casalingo per Bisuschio: a Besano, la Virtus si impone sulla PallaCerva per 71-30. Sempre nel raggruppamento Nord, vittorie per Villaguardia, che in casa batte il Thunder Varano e di Montello che vince a Buguggiate, di 4 lunghezze, sul Covo Unicorns.