“Vi scrivo da un paese che non esiste”: un bando sul cambiamento climatico dedicato ai giornalisti

Nessun argomento è tanto attuale quanto difficile da raccontare del cambiamento climatico. Eppure il nostro Paese è esposto in prima fila e paga il prezzo di un clima che sembra impazzito. Spariscono luoghi, cambiano colture, ci sono nuove specie aliene, e lì dove c’erano le “mezze stagioni”, adesso prevale un clima tropicale.

Anso, l’Associazione Nazionale della Stampa Online lancia una sfida a tutte le redazioni dei giornali on line: un bando per finanziare inchieste sull’impatto del cambiamento climatico nei territori.

“Vi scrivo da un Paese che non esiste” è un progetto collettivo di Anso per raccontare il Paese che cambia. Un’inchiesta giornalistica diffusa, che mette insieme i pezzi, per fornire, per la prima volta una fotografia reale di ciò che accade, facendo parlare i fatti, le storie.

Il progetto e il bando annesso saranno presentati in uno speciale panel all’interno di Festival Glocal, sabato 11 dalle 16 alle 17 in Sala Campiotti, nella sede di Camera di Commercio a Varese. A parlarne saranno il presidente di Anso, Marco Giovannelli e Giacomo Di Girolamo, giornalista e scrittore, direttore del portale Tp24.it e di radio Rmc 101.