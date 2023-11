Via agli open day all’ITE “Eugenio Montale” di Tradate

Dopo il grande successo dello scorso anno, l’Istituto Tecnico Economico “Eugenio Montale” di Tradate apre nuovamente le porte a studenti e famiglie per illustrare loro, attraverso la voce e le testimonianze dei protagonisti, percorsi, programmi e progetti che la scuola tradatese offre ai propri iscritti.

Già la precedente edizione degli Open Day aveva fatto segnare un record di presenze, concretizzatesi poi con un boom di iscrizioni, che hanno consentito all’Istituto guidato dalla dirigente Giovanna Bernasconi di raggiungere quota trentadue classi nel corrente anno scolastico, un primato assoluto per l’istituto di via Gramsci.

Forti dell’eccellente traguardo centrato, e di una ricca e variegata offerta formativa aderente alle esigenze di imprese e territorio, adesso la dirigente Bernasconi e i suoi collaboratori puntano a ripetersi e bissare il risultato dello scorso anno.

Il primo appuntamento in programma è previsto per la mattinata di sabato 18 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, quando l’Istituto Montale spalancherà per la prima volta in questo anno scolastico le sue porte ai futuri studenti. Seguiranno, poi, altri due appuntamenti, entrambi nel mese di dicembre: venerdì 15 dalle 17.30 alle 19.30, e domenica 17 dalle 10.00 alle 12.00. Sarà l’occasione per entrare a contatto con la moderna e dinamica realtà del Montale, e conoscerne più da vicino l’offerta formativa, che attualmente prevede tre diverse tipologie di indirizzi: due corsi quinquennali, “Amministrazione, Finanza e Marketing” e “Turismo”, più il “Quadriennale Internazionale” (in sperimentazione), nonché i numerosi progetti che l’Istituto tradatese offre ai propri iscritti: dai laboratori teatrali ai tanti eventi legati allo sport, dalle certificazioni linguistiche (inglese, francese, spagnolo, tedesco e cinese) e informatiche agli sportelli help pomeridiani, dagli stages linguistici e interculturali fino agli stimolanti percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, frutto della forte sinergia che la scuola di via Gramsci ha saputo sviluppare nel tempo con le imprese locali e con la realtà territoriale di riferimento.

Tutto pronto per queste tre giornate dedicate agli Open Day dell’I.T.E. Montale di Tradate, dunque. Appuntamento a sabato 18 novembre a partire dalle ore 9.00.

Qui il form per la prenotazione

https://forms.gle/Q2qJpTSnuhCiL9cy5