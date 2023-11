Via ai lavori al sagrato della chiesa di Santa Maria Annunciata a Brunello

Via ai lavori di ammodernamento del sagrato della Chiesa di Santa Maria Annunciata.

«La prima fase operativa riguarda l’allestimento del cantiere e la messa in sicurezza dell’area – spiega il sindaco di Brunello Andrea dall’Osto– Successivamente verrà battuto il terreno per la realizzazione del nuovo sentiero e verrà costruito un terrapieno sulla strada sterrata già esistente. Sarà così più agevole arrivare al sagrato, un parte che non verrà interessata dai lavori essendo parte integrante dell’edificio storico». (qui come verrà il sagrato a lavori ultimati)

La chiesa di Santa Maria Annunciata è un importante testimonianza dell’arte lombardo-gotica ed è aperta ai visitatori durante le funzioni religiose e su prenotazione. È stata inserita nella lista dei Luoghi del Cuore del FAI.

«Abbiamo ottenuto il benestare anche del presidente del Fai Marco Magnifico. Alla fine dei lavori, che costeranno circa 80 mila euro, denaro ottenuto con un bando statale, l’accesso a quello che è uno dei monumenti più belli ed importanti del Varesotto, e non solo, sarà finalmente valorizzato» – spiega ancora il sindaco.

«Il progetto prevede che il sentiero dove transitano le auto venga spostato più in basso rispetto a dove si trova ora, verso la palude, sul terreno che abbiamo acquistato da un privato. Il percorso di accesso alla chiesa sarà invece di un materiale naturale, di facile manutenzione. Il percorso verrà anche dotato di illuminazione. Infine provvederemo ad allargare e rifare l’aiuola centrale. È un’opera che si trova nei programmi di amministrazioni passate – conclude Dall’Osto- , noi abbiamo solo deciso di utilizzare quei fondi per realizzarla. Lo dovevamo a Don Gianni, colui che ha curato il restauro della chiesa e che ancora oggi ne preserva e custodisce la storia».