Vigili del fuoco a Olgiate Olona per un’auto in fiamme

Vigili del fuoco in azione questa sera a Olgiate Olona per un’automobile in fiamme.

L’incendio della vettura, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è scoppiato poco prima delle 20.30 in via Diaz.

Sul posto i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non si registrano feriti nè intossicati.