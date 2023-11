Villa Recalcati a Varese ospita l’ultimo incontro sul centenario dell’Aeronautica

Martedì 14 novembre alle 9 in Villa Recalcati la Provincia di Varese ospita il convegno organizzato dall’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia Sezione Roma 2 “Luigi Broglio” “L’Addestramento al volo: eccellenza italiana. Dagli addestratori al sistema integrato” per celebrare i 100 anni di storia dell’Aeronautica Militare compiuti il 28 marzo di quest’anno.

Quello di Varese sarà il tredicesimo e penultimo incontro del ciclo di eventi “Cento anni di impegno dell’Aeronautica Militare al servizio dell’Italia”, iniziato nel novembre del 2021 a Lecce.

L’evento è stato organizzato con la partecipazione del Comune di Varese, oltre ad università ed istituti scolastici e l’attivo contributo di Provincia, industria, Sezioni A.A.A. di Varese e Gallarate e dell’Aeronautica Militare.

Attraverso questo serie di incontri nelle 14 città italiane, scelte in base alla presenza in zona

di sezioni dell’associazione e di Comandi AM funzionali all’organizzazione dell’evento, oltre alla presenza di università e scuole secondarie di secondo grado disponibili alla collaborazione, l’Associazione Arma Aeronautica vuole diffondere nella società civile la conoscenza

dell’apporto che il corpo militare con professionalità, senso del dovere e spirito di sacrificio, a

difesa degli interessi nazionali e della serena convivenza e operosità di tutti i cittadini italiani,

europei e NATO”.

«Il convegno è un’occasione per scoprire passato e presente dell’aeronautica militare, protagonista di eventi cruciali della storia italiana e per approfondire temi molto concreti e attuali dei settori militare ed industriale dell’aerospazio e della difesa italiani con inevitabili connessioni al più ampio quadro di incertezze internazionali». Questo è quanto sottolineato dal presidente della sezione Roma 2, il generale Cardinali.

Saranno presenti alla manifestazione i vertici istituzionali dell’Associazione Arma Aeronautica, autorità civili, militari e religiose regionali, provinciali e comunali. Il giornalista e scrittore aerospaziale dottor Dominelli sarà il moderatore.

Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali con il presidente della Provincia Marco Magrini,

il presidente dell’Associazione il generale Mainini e il generale Cardinali. Toccherà all’ingegner Cioffi aprire i lavori con ““La Provincia con le ali” e l’addestramento al Volo. Una eccellenza italiana”.

Seguirà il colonnello Miranda, con “Capacità addestrative nel tempo. Evoluzione delle esigenze e

degli ausili tecnologici. Formazione di piloti sempre più capaci”, che successivamente presenterà con l’ingegner Andrini, Program Manager IFTS di Leonardo “International Flight Training School (IFTS)”, per sottolineare l’importanza della sinergia tra l’industria nazionale per l’addestramento dei futuri piloti grazie al velivolo T-346 oltre alla dotazione di velivoli di 4° e 5° generazione, ritenuto come il miglior addestramento mondiale.

Il penultimo intervento sarà dell’ingegner Peano “Un caso particolare: l’addestramento per l’ala

rotante parte integrante delle macchine di nuova generazione: Leonardo Helicopters Training Academy”. Chiuderà il convegno il capitano Scotti del 9° Stormo con il maggiore Bonetti del 15° Stormo con “L’addestramento operativo nei reparti elicotteri dell’Aeronautica Militare”.

La conferenza potrà essere seguita anche in modalità online sui canali Facebook e Youtube

dell’Associazione Arma Aeronautica – Sezione Roma 2 “Luigi Broglio”.