Viola le disposizioni del tribunale di sorveglianza, un arresto a Busto Arsizio

I carabinieri della Stazione di Busto Arsizio hanno tratto in arresto, nel tardo pomeriggio di giovedì 26 ottobre 2023 un 31enne varesino, con precedenti di polizia e residente nel territorio ricompreso nella Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio, in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria di revoca dell’affidamento ai servizi sociali, a causa di violazione delle relative prescrizioni e contestuale ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Varese per espiazione pena della reclusione di anni 3, mesi 2 e giorni 25 per il reato di rapina commesso in Olgiate Olona nel 2017. L’arrestato è stato tradotto nella casa circondariale di Busto Arsizio a disposizione dell’Autorità giudiziaria.