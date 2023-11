Visita guidata al Museo della biblioteca del seminario di Venegono Inferiore

Il Seminario Maggiore della Diocesi di Milano, situato sul colle del Belvedere di Venegono Inferiore, è un luogo intriso di storia e significato spirituale. La sua costruzione, avvenuta per volere del Beato Ildefonso Schuster, risponde a una visione di fornire un ambiente sereno e distante dal caos cittadino. L’obiettivo era creare uno spazio dove i futuri sacerdoti potessero prepararsi nel raccoglimento della preghiera e dello studio, seguendo la tradizione monastica benedettina e richiamando le antiche abbazie che avevano illuminato l’Italia con civiltà e spiritualità.

Attivo dal 1930, il Seminario di Venegono Inferiore è stato costantemente un centro di cultura e irradiamento culturale. Al suo interno, troviamo diversi strumenti che contribuiscono a questa missione, tra cui il Museo di Storia Naturale intitolato ad Antonio Stoppani, l’Osservatorio di Fisica Terrestre, la Biblioteca e l’Archivio Storico.

Il prossimo 24 novembre alle ore 15, il Seminario apre le sue porte per una visita guidata al Museo e alla Biblioteca. L’esperienza sarà arricchita dalla presenza di don Elio Gentili, direttore del Museo per oltre sessant’anni fino a pochi mesi fa. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione inviando una mail a carlatocchetti@gmail.com.

L’appuntamento è fissato davanti all’ingresso del Seminario Arcivescovile di Milano, Via Papa Pio XI 32, Venegono Inferiore. Per agevolare gli spostamenti e favorire la condivisione, è prevista la formazione di un gruppo che partirà da Varese alle ore 14.15, dal “parcheggio Esselunga 2” in via Alesini a Masnago.

Durante la visita, si avrà l’opportunità di contribuire con gradite offerte in busta chiusa destinate al Patriarcato Cristiano in Terra Santa a Gerusalemme, a beneficio delle famiglie in difficoltà. Questo gesto solidale rafforza il legame tra la comunità e l’impegno sociale del Seminario, un luogo che continua a essere un faro di cultura e spiritualità nel cuore di Venegono Inferiore.