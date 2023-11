Viva Via Gaggio rilancia: altre tre tappe del tour “salviamo la brughiera”, da Angera a Castano Primo

Continuano le serate e gli incontri pubblici per informare e aggiornare le cittadine e i cittadini sul Masterplan 2035 di Malpensa da parte dell’associazione Viva Via Gaggio.

Un tour iniziato lo scorso maggio a Busto Arsizio, quando il Decreto Ministeriale 0000282 del 08.06.2023 a firma congiunta Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministero della Cultura (quello che ha bocciato l’espansione di Malpensa fuori dagli attuali confini) non era ancora stato emesso. La serie d’incontri ha poi toccato Cassano Magnago, Turbigo, Nosate, Tornavento, Vergiate, un po’ tutto il territorio lombardo intorno a Malpensa.

Incontri organizzati con la collaborazione di realtà associative locali quali Legambiente, Acli, circolo Comunità Laudato sì o in collaborazione e su invito delle amministrazioni comunali. Le prossime serate seguono l’evento del 4 novembre scorso, quando oltre 300 persone si sono radunate per ribadire la contrarietà all’emendamento pro Master Plan contenuto nel “Decreto aria” e soprattutto dopo la lettera a firma Rete Comitati Malpensa RCM – di cui Viva Via Gaggio è parte attiva – al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha poi firmato il decreto che contiene l’impegno a una nuova valutazione, con l’obbiettivo di “sbloccare” l’espansione dello scalo.

“Per i prossimi incontri quindi saremo ospiti delle amministrazioni comunali di Angera e di Castano Primo, mentre a Ferno abbiamo accolto l’invito del Circolo San Martino per organizzare appunto una serata insieme”.

“Se anche altre associazioni o Amministrazioni Comunali volessero organizzare nel proprio paese una serata di aggiornamento, come sempre siamo a disposizione, basta contattarci sui nostri canali o scriverci una mail a vivaviagaggio@gmail.com”

Gli incontri di Viva Via Gaggio con Walter Girardi

Venerdì 24 novembre ad ANGERA, in collaborazione con il Comune di Angera presso la Sala Consiliare in Via Cavour.

Giovedì 30 novembre a CASTANO PRIMO in collaborazione con Progettando Castano con il patrocinio del Comune di Castano Primo presso la Sala Consiliare in Villa Rusconi, ingresso da Via Coiro.

Lunedì 4 dicembre a FERNO in collaborazione con Alleanza Cooperativa S. Martino presso il Circolo S. Martino in Via Mazzini 16;

Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 21.00