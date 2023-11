Vivere Rescaldina punta ancora su Gilles Ielo: il sindaco uscente si ricandida alle prossime elezioni

La candidatura era nell’aria, mancava solo l’ufficialità e ora è arrivata: Gilles Ielo, sindaco uscente di Rescaldina, correrà per il secondo mandato con Vivere Rescaldina alle elezioni amministrative del prossimo 9 giugno e sabato 2 dicembre presenterà ufficialmente la sua candidatura in tre diverse tappe, alle 10 in piazza a Rescalda, alle 10.45 nell’Oltre Saronnese all’angolo tra via Pontida e via Sant’Ambrogio e alle 11.30 in piazza a Rescaldina.

«Mi ricandido per continuare un percorso con la piena consapevolezza di quello che è stato fatto e delle tante cose che ancora ci sono da fare, con la speranza che possa essere una campagna elettorale in cui si discuta del paese con senso di responsabilità – sottolinea Ielo -. Da sindaco uscente sento la responsabilità di portare avanti un progetto, quello di Vivere Rescaldina, che viene da lontano. In questi anni abbiamo fatto molto: il senso di responsabilità mi chiama a ricandidarmi per continuare a lavorare in modo onesto, con la garanzia che il bene comune sia amministrato nell’interesse di tutti».

Ielo, 46 anni, prima del mandato da sindaco era stato capogruppo di Vivere Rescaldina in consiglio comunale e consigliere delegato allo sport, al commercio ed alla Polizia Locale. Nato a Mulhouse, in Francia, nel 1977, dal 1981 è rescaldinese. Con un’infanzia e un’adolescenza a Rescalda, tra scuole e Carcor, Ielo si è poi diplomato come tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche all’Istituto Bernocchi di Legnano, dove è stato rappresentante di istituto. Ha giocato anche nella categoria primavera della squadra di serie C del FBC Saronno. Ielo ha lavorato nel comparto tessile, è stato rappresentante sindacale Femca Cisl e dal 2010 è responsabile dell’area custodia e sicurezza del museo MAGA di Gallarate.

La presentazione di sabato sarà il primo atto di un percorso cui Vivere Rescaldina e Noi X, l’altra realtà politica che in questi cinque anni ha sostenuto Ielo, hanno già iniziato a lavorare per definire i contenuti del programma. Da gennaio ad aprile, poi, il sindaco uscente punta a costruire programma e lista, che presenterà ufficialmente a maggio, per poi alzare il sipario una settimana prima delle elezioni anche sulla giunta che lo accompagnerà in caso di rielezione. Un percorso che Ielo intende improntare «alla più ampia partecipazione», nella speranza che quella appena iniziata non sia «una campagna elettorale al rilancio ma con discussioni costruttive per il paese».