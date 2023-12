Un weekend di festa e solidarietà col Motoclub Bustese al Museo del Tessile

Sabato 16 dicembre e domenica 17 il Museo del Tessile di Busto Arsizio ospita la mostra di moto e auto storiche del Motoclub Bustese, nata nel 1921. Quest’anno saranno protagonisti soprattutto i ragazzi seguiti dall’associazione “Progetti fantasia”. Ogni anno il ricavato va ad un’associazione diversa per tenere fede al motto del club: «Fare del bene fa bene» – ha ricordato Alfio Crespi, durante la conferenza stampa di presentazione in Comune.

Quest’anno la scelta è ricaduta su un’associazione che, come hanno avuto modo di spiegare due rappresentanti, «si occupa di ragazzi con disabilità. Una realtà giovane, nata da un anno e composta principalmente da genitori. Organizziamo il tempo libero di questi ragazzi e facciamo in modo che conoscano nuove persone. Cerchiamo di portarli a fare più esperienze possibili e sensibilizziamo gli altri a non aver paura della disabilità».

«A loro – ha aggiunto Alfio Crespi – sarà devoluto il ricavato della mostra e non solo, perché avranno la possibilità di percorrere per le vie di Busto Arsizio su 15 auto d’epoca che il Gams, il Gallarate auto e moto storiche, metterà a disposizione domenica 17 mattina».

La kermesse avrà inizio sabato alle 9.30 con l’inaugurazione della mostra che nel pomeriggio alle 14.30 sarà visitata dagli Amicinvespa. Un momento particolare sara dedicato alle 16.00 a Lucio Castelli, ex socio del Motoclub bustese scomparso quest’anno all’età di 90 anni e meccanico di Giacomo Agostini, pilota vincitore di 15 campionati mondiali. Verrà proiettato un video che ripercorre immagini, carriera alla presenza dei figli. Alle 19.00, apericena con gli sponsor.

La kermesse riprenderà domenica 17 con l’apertura della mostra (ore 9) e la visita delle auto d’epoca Gams. Alle 11 l’iniziativa “Viaggiando nel tempo” e il giro turistico riservato ai piccoli ospiti di Progetti fantasia. Seguirà alle 12 la premiazione “Vota le moto” alla presenza della europarlamentare Isabella Tovaglieri. Alle 13, pranzo insieme e alle 15 talk show sull’anniversario dei 100 anni della Bmw e dei 120 della Harley Davidson. Seguirà la proiezione del film su Harley Davidson. Alle 18 chiusura della manifestazione.

Il presidente Giorgio Giani è contento della chiusura di una anno molto intenso e ricco di soddisfazioni per il Motoclub Bustese: «Si chiude una stagione ricca di avvenimenti per noi. Siamo stati fortunati e cerchiamo di dare qualcosa a chi è stato meno fortunato. Inoltre continuiamo a sognare con giovani piloti come Leonardo Abruzzo a cui siamo molto legati e per il quale chiediamo l’aiuto delle aziende del territorio. Quest’anno la giovane promessa del motociclismo salirà ancora di categoria dopo il secondo posto nel campionato Moto 3 italiano di quest’anno ma tutto questo ha un costo e lui ha davvero le caratteristiche per competere coi più forti».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore allo Sport Maurizio Artusa: «Auguri per questa manifestazione bella con un programma ricco. Lo sport a Busto continua a fare rete e a fare del bene». Il sindaco Emanuele Antonelli, appassionato di motociclismo ha salutato l’iniziativa, soprattutto per il suo risvolto benefico: «Verrò sicuramente al talk dedicato alle Bmw e alle Harley Davidson. L’associazionismo di Busto è sempre attivo e fa anche quello che il Comune non riesce a fare tante volte»

Il programma completo

Sabato 16 dicembre

* 9.30 inaugurazione mostra

* 14.30 Visita degli Amiciinvespa

* 16.00 Ricordando Lucio Castelli

* Chiusura Mostra

* 19.00 Apericena con gli sponsor

Domenica 17 dicembre

* 9.00 Apertura Mostra

* 10.00 Visita delle auto d’epoca Gams

* 11.00 Viaggiando nel tempo

* Giro turistico riservato ai piccoli ospiti del progetto fantasia

* 12.00 Premiazioni Vota le moto

* 13.00 Pranzo insieme

* 15.00 Talk Show anniversario 100 anni Bmw Motorrad

* proiezione film Harley and The Davidson

* 18.00 Chiusura manifestazione.