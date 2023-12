30 anni di Ingegneria Naturalistica, un convegno a Varese per parlare di lago

La Sala Congressi “Luigi Ambrosoli” in Piazza Libertà 1, Varese, sarà il palcoscenico di un evento di rilievo che celebra il 30° anniversario di AIPIN Sezione Lombardia. L’associazione ha instancabilmente promosso e diffuso la disciplina dell’Ingegneria Naturalistica con entusiasmo costante.

Sotto il patrocinio di Regione Lombardia e della Provincia di Varese, si terrà il 12 dicembre una conferenza dal titolo “Ingegneria Naturalistica: Uno Strumento per la Sicurezza del Territorio, la Valorizzazione del Paesaggio e la Tutela della Biodiversità”. L’evento sarà seguito dalla visita a uno dei cantieri recentemente finanziati da Regione Lombardia nell’ambito degli interventi sulle sponde lacuali.

AIPIN desidera mostrare la sua veste originale come associazione trasversale che promuove il dialogo tra le professioni in merito ai temi chiave legati al territorio, all’ambiente e al paesaggio. La presidente Francesca Oggionni sottolinea: “Attendiamo con grande interesse questo evento, in cui le quattro professioni tecniche – Agronomi e Forestali, Architetti, Geologi e Ingegneri – hanno accreditato la loro partecipazione. Queste figure hanno sempre costituito la spina dorsale di AIPIN e, insieme ai Naturalisti, ne costituiscono la struttura.”

È degno di nota che gli obiettivi di valorizzazione del territorio e del paesaggio, uniti alla conservazione della biodiversità, sono raggiungibili quando gli strumenti impiegati si basano su soluzioni ispirate ai sistemi naturali. In un momento di crescente preoccupazione legata ai cambiamenti climatici, fare riferimento alle ben note Soluzioni Basate sulla Natura (NBS) consente una sinergia significativa tra competenze specifiche e questioni legate alla sicurezza e alla valorizzazione del territorio.

Il programma della giornata si concluderà con la visita al cantiere “Interventi di Riqualificazione Spondale del Lago di Varese”, finanziato dal Bando Laghi 2021 di Regione Lombardia. Il sito del progetto, situato all’immissione delle acque a Bardello, mostrerà interventi già realizzati come palificate, gradonate e posa di bioreti. Saranno spiegate anche le strategie per limitare il ritiro del canneto, habitat fondamentale per la biodiversità del lago.

Il punto di ritrovo è a Bardello sulle sponde del lago alle ore 14:00.

A livello nazionale, AIPIN è nata nel 1990, intraprendendo un lavoro pionieristico nella divulgazione dell’ingegneria naturalistica, termine che deriva dal tedesco e significa letteralmente “Biologia ingegneristica”. AIPIN ha svolto un ruolo cruciale nella creazione di sezioni in molte regioni italiane, fornendo una conoscenza diffusa della disciplina e mantenendo stretti legami con associazioni simili in Europa e nel resto del mondo.

AIPIN Sezione Lombardia, nata nel novembre 1993, unisce soci e aziende specializzate nella realizzazione di opere di ingegneria, offrendo loro opportunità di ampia crescita tecnica.

Il programma:

9:15 – Saluti – Provincia di Varese

Enti Accreditanti

Moderato da Graziella Zaini, direttrice della rivista ACER

Relatori:

I Primi 30 Anni di AIPIN Sezione Lombardia

Francesca Oggionni, Presidente AIPIN Sezione Lombardia

Flora Vallone, Cofondatrice AIPIN Sezione Lombardia

AIPIN e il suo Ruolo in Italia

Federico Preti, Presidente AIPIN

Ingegneria Naturalistica e Transizione Ecologica

Sergio Malcevschi, Coordinatore Nazionale CATAP

NBS: Il Contributo dell’Ingegneria Naturalistica

Dario Fossati, Direttore Generale Ambiente e Clima, Regione Lombardia

Riqualificazione Naturalistica del Lago di Varese: Un Approccio Diffuso

Francesca Oggionni e Andrea Ferrario, Progettisti

12:30 – Light Lunch

14:00 – Ritrovo a Gavirate per la Visita al Cantiere

15:30 – Chiusura dei Lavori

Per l’organizzazione dell’evento, si prega di compilare il modulo. Per informazioni, contattare aipin.lombardia@gmail.com.