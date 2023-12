A Besozzo parcheggi gratis per tutto il periodo di Natale

La giunta comunale al fine di rendere un prezioso servizio ai clienti delle numerose attività commerciali che animano il centro di Besozzo, in occasione delle festività natalizie, ha deliberato la gratuità dei parcheggi a pagamento.

I parcometri verranno disattivati a partire da sabato 2 dicembre 2023 in occasione della manifestazione “Accendiamo il Natale”, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con diverse associazioni e comitati scolastici presenti sul territorio. Il periodo di gratuità terminerà il 7 gennaio 2024.

L’obiettivo è favorire la sosta in tutto territorio comunale, in occasione delle festività di fine anno, al fine di rendere più agevole lo shopping natalizio e quello dei saldi di inizio anno, periodo cruciale per il sostentamento dei negozi e attività commerciali.