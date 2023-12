A Bruxelles la Terra dei Due Laghi riceve la bandiera di Comunità europea dello sport

La Terra dei Due Laghi è Comunità europea dello sport 2024. Giovedì 7 dicembre i rappresentanti delle amministrazioni dei paesi che compongono la comunità (Cadrezzate con Osmate, Comabbio, Mercallo, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi e Vergiate) sono andati a Bruxelles per ricevere la bandiera che rende ufficiale il riconoscimento di Aces Europe.

La cerimonia si è svolta a Palazzo Europa, sede del Consiglio Europeo, in occasione dell’Annual awards gala di Aces. Durante l’evento, i rappresentanti dei Comuni hanno incontrato anche il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

«Questo risultato – commentano gli amministratori – è il frutto di un importante lavoro fatto negli ultimi due anni dalle amministrazioni comunali dei sette paesi che compongono la comunità, ma non è la fine bensì il punto di partenza. Ringraziamo Aces per questo riconoscimento, ora si prosegue con ancora maggior impegno confidando di cooperare a lungo in questa direzione. Ringraziamo tutte le associazioni sportive del nostro territorio per il costante supporto, senza di loro non sarebbe stato possibile arrivare fin qui».