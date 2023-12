A Busto Arsizio non è Natale senza il concerto gospel del coro Soulgift. Ospite Sherrita Duran

Per Nuova Busto Musica non è Natale senza il tradizionale appuntamento con il concerto gospel del coro Soulgift, diretto da Ornella Gobbi e accompagnato dalla band della scuola.

Venerdì 15 dicembre, infatti, il palco del teatro Sociale Delia Cajelli ospiterà la calda voce soul/gospel di Sherrita Duran, che nell’ultimo anno è stata al fianco di Zucchero per la sua tournèe. Non mancherà, poi, lo spazio per le voci del coro della scuola elementare Chicca Gallazzi, preparato da Benedetta Candiani.

La serata sarà anche l’occasione per presentare l’associazione Ananke Family che riunisce i famigliari dei ragazzi che soffrono di disturbi alimentari, legata a doppio filo con Villa Miralago, una delle poche strutture sanitarie in Italia che si occupa della cura di questo tipo di patologie.

Proprio a Villa Miralago Nuova Busto Musica ha in essere da qualche tempo un progetto musicale insieme ai ragazzi e alle ragazze ospiti.

La serata del 15 dicembre, dunque, sarà un momento di gioia imperdibile per gli amanti della musica. L’appuntamento è dalle 21 e l’ingresso è a offerta libera.