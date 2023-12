A Capolago un pomeriggio di festa con Babbo Natale

Tutto pronto per la Festa di Natale al rione di Capolago. Si terrà il 17 Dicembre e questo è il programma della giornata che coinvolgerà grandi e bambini.

Alle 14.45 ritrovo presso le vie centrali del paese e insieme agli amici zampognari ci si recherà presso l’oratorio di Capolago dove sarà allestito il Presepe Vivente.

15.15 inizio festa per la vie principali del paese tra via Fè, Piazza SS Trinità e via Derna. Animazione per bambini a cura de Il Mangiafuoco. Bambini, adulti ed anziani: stiamo insieme intorno ai tavoli cioccolata calda, panettone e pandoro offerti dagli organizzatori. Apertura punto Passaporto dei Rioni, Mostra di quadri dell’artista Simone Giorgio, in arte &TYPE Mostra di quadri dell’artista Davide Saibene, in arte DAVIDEPROD

15.30 arrivo di Babbo Natale e dei suoi Elfi, 15.50 coro natalizio a cura dei bambini della Scuola elementare Baracca, 16.20 concerto a cura di Amness Band