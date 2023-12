A Castellanza centinaia di Scatole di Natale da donare ai più bisognosi

Anche il 2023 sarà un Natale solidale a Castellanza. Grazie alla Mensa del Padre Nostro sono state raccolte 321 scatole di Natale contenenti doni per i più bisognosi. Vestiti, guanti, sciarpe, prodotti di bellezza, giochi o passatempi, sono le sorprese impacchettate dai cittadini e dai bambini delle scuole che hanno contribuito al successo dell’iniziativa. Tantissimi anche i giochi destinati ai più piccoli: 110 quelli assistiti dall’ente caritatevole impegnato due volte la settimana a distribuire pacchi alimentari a 102 famiglie (quelle attualmente registrate) per un totale di 343 persone poco abbienti. Le scatole di Natale eccedenti saranno donate ai figli dei detenuti del carcere di San Vittore Olona.

«Anche in queste festività – commenta il presidente dell’associazione Adriano Broglia – non è mancata la solidarietà. Abbiamo ricevuto anche 173 pacchi Tigros con alimenti di prima necessità che doneremo alle nostre famiglie insieme al pacco dono e a una busta alimentare più ricca del solito». La mensa del Padre Nostro può contare anche su una rete di famiglie solidale molto estesa, formata da 343 persone, che rispondono alle necessità: in questo momento i prodotti di cui più c’è bisogno, e che sono anche i più costosi, sono l’olio e il tonno.