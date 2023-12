A Castellanza il Concerto di Capodanno con le Scuole di Musica Paganini

Il Concerto di Capodanno si terrà l’1 Gennaio 2024 alle 16,00 in Biblioteca e sarà l’occasione per avviare le celebrazioni per i cinquant’anni dalla concessione del titolo di Città al Comune di Castellanza

All’interno del cartellone “Accendi il Natale” la Città di Castellanza si prepara a ospitare una nuova proposta culturale: il Concerto di Capodanno. Un’occasione particolare per iniziare con classe il 2024 e per principiare le celebrazioni per i cinquant’anni dalla concessione del titolo di Città al Comune di Castellanza, avvenuta il 4 gennaio 1974.

«Siamo molto contenti di poter proporre per il primo giorno dell’anno alla cittadinanza e agli amanti della musica una raffinata occasione di ascolto resa possibile dalla progettualità condivisa con le Scuole di Musica Paganini presenti in città da qualche mese – hanno dichiarato il Sindaco Mirella Cerini e l’Assessore alla Cultura e Istruzione Davide Tarlazzi – La musica accende i sentimenti ed è quindi significativo che sia un concerto ad aprire l’anno e le celebrazioni volte a ricordare i cinquant’anni dalla concessione del titolo di Città a Castellanza. Ri-cordare vuol dire riportare al cuore. La musica ci può aiutare a capire che il passato della città può essere amato, riconosciuto come radice che sostiene il presente e ispirazione per guardare con slancio al futuro».

Il Concerto di Capodanno si terrà l’1 Gennaio 2024 alle ore 16,00 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica (Castellanza, Piazza Castegnate, 2).

A esibirsi saranno alcuni affermati docenti delle Scuole di Musica Paganini, in particolare:

Daniela Zanoletti, violino

Marco Colombo, piano

con loro:

Tiziana Ravetti, soprano

Vitaliy Kovalchuck, tenore

Marco Bellini, basso

Verranno eseguite musiche di Massenet, Franck, Mascagni, Caccini, Schumann, Berlin e

Morricone.

Ingresso libero.

È necessaria la prenotazione attraverso QR code del manifesto oppure al numero 3473931564.

Daniela Zanoletti (violino) dopo aver collaborato tra le altre con le celebri orchestre dell’Angelicum, dei “Pomeriggi Musicali” e del Teatro “La Scala” di Milano, è entrata stabilmente nell’Organico dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI – Radio Televisione Italiana – in qualità di Violino di ruolo.

Marco Colombo (pianoforte), in qualità di pianista si è esibito e si esibisce con grandi nomi della musica classica e non, quali: Stefano Pagliani Primo Violino al Teatro alla Scala Milano, Ramtin Ghazavi Tenore alla Scala Milano, Agnese Ferraro primo violino Scala Milano, Larissa Yudina nota soprano, Beatrice Binda Soprano alla Scala Milano, Hanay Carfi primo violino alla Scala Milano, Guido Parma Violoncello Orchestra Sinfonica della RAI, Daniela Zanoletti Violino primo Sinfonica RAI, Federica Seinaghi Arpista Scala Milano, Valeria Madini Moretti arpista al Conservatorio Novara, Laura Macrì soprano e prima classificata a numerosi Concorsi Nazionali ed Internazionali, l’apprezzato mezzo soprano Marta Babic Ucraina, Luciano Lombardi Chitarrista al Conservatorio di Madera Portogallo, Alessandra Romano “il violino della SHOAH”, Tiziana Ravetti Conservatorio di Novara, ha collaborato Con Emanuele Cisi (Sax), Riccardo Fioravanti (Cb), Michael Rosen (Sax), i

pianisti jazz Sante Palumbo e Dado Moroni, Marco Ricci (cb), Tiziana Tomaciello (vocal), Monica Giuntoli (vocal), Emanuela Maggioni (soprano).