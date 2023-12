A Castellanza il musical “Bentornato Babbo Natale”

In occasione del Natale e nell’ambito della Stagione Teatrale Cittadina 2023/2024 IN SCENA AL DANTE, organizzata dall’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza e dall’Associazione Amici del teatro con la Compagnia Filodrammatica Entrata di Sicurezza, giunge a Castellanza una produzione di grande qualità.

SABATO 23 DICEMBRE alle ORE 21,00 al Teatro di via Dante andrà in scena il Musical per famiglie BENTORNATO BABBO NATALE. Lo spettacolo è proposto dalla Fondazione Aida di Verona in collaborazione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento.

“Nella stessa settimana in cui il musical Bentornato Babbo Natale arriva a Castellanza – commenta Davide Tarlazzi, assessore alla cultura e all’istruzione del Comune di Castellanza – esso viene rappresentato anche in centri come Carpi, Alba, Tortona, Varese, Trento. Dico questo per esplicitare il circuito della fruizione di questo spettacolo. Si tratta di una produzione di qualità che come Amministrazione abbiamo voluto riservare alla fascia dei bambini e delle famiglie che potranno così trovare in città uno spettacolo bello, di forte impatto, indimenticabile”.

Trama:

Dopo il grande successo di “Buon Natale, Babbo Natale!” che in otto anni ha viaggiato in

molti teatri italiani ed è stato visto da migliaia di bambine, bambini e dalle loro famiglie,

ecco che arriva il musical natalizio “Ben Tornato Babbo Natale!”

Ritorneranno sul palcoscenico i personaggi già noti e amati dal pubblico: ci saranno Babbo

Natale e la Befana, ma anche gli aiutanti folletti, Ortica e Castagna, e pure Chiara e

Federico, i due bambini che avevano aiutato il vecchio dalla barba bianca a uscire dal

camino…e naturalmente anche Mago Bisesto che, diventato buono, è ora stretto

collaboratore della Befana…

… Ma ahimè, anche questa volta c’è un problema: Babbo Natale non vuole saperne di

partire per la consueta distribuzione dei doni! Con tutte le distrazioni che ci sono in ogni

angolo, con gli spot pubblicitari e tutti i finti Babbo Natale che girano, i bambini e le

bambine non credono più alla Magia del Natale e non aspettano più con la gioia nel cuore

i doni che lui porta.

Ecco allora che i nostri amici Folletti, Ortica e Castagna, assieme a Chiara e Federico

partono per un’altra avventura con l’intento preciso di aiutare il magico vecchio e di

salvare ancora una volta il Natale.

Ma è veramente così? Oppure c’è sotto di nuovo lo zampino di Mago Bisesto che è ritornato a essere invidioso? O c’è qualche altro oscuro personaggio che sta tramando di nascosto per eliminare definitivamente il Natale?

Biglietto € 5,00

Prevendita presso “14 Art Gallery Café” – Via Vittorio Veneto, 19 – Castellanza

Info: UFFICIO CULTURA – Tel. 0331/526.263

cultura@comune.castellanza.va.it – www.comune.castellanza.va.it