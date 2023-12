A Cavaria le luci e il Cappellaio magico portano alla scoperta del Natale di una volta

A Cavaria con Premezzo il Natale non è solo luci colorate ed addobbi… C’è molto di più: c’è una casa, con un giardino magico tutto illuminato il cui guardiano è il Cappellaio Magico.

È lui il custode della magia del Natale. Ogni anno addobba la sua casa ed il suo giardino con migliaia di luci. Un paziente e lungo lavoro di progettazione e design per dare al suo giardino l’aspetto di un vero scenario incantato. Luci, animali fantastici ed una ambientazione in stile fiabesco immersa nella neve.

E qui entra scena lui, il signor Francesco Marcuzzi, in arte il Cappellaio Magico: ogni anno accoglie nel suo Giardino Incantato i bimbi in visita accompagnandoli nel mondo magico del vero Natale, quello di una volta, quello delle tradizioni e dei valori che oggi troppo spesso vengono dimenticati.

Entrando nel suo magico mondo e passeggiando nel sentiero del Giardino Incantato i bimbi ascoltano le sue storie, i suoi racconti e aneddoti. «A volte quando vedo i loro occhi pieni di stupore e meraviglia mi vengono in mente i Natali della mia infanzia» racconta il signor Francesco con un pizzico di nostalgia e commozione. Allora il Natale era qualcosa di unico, qualcosa che ti riempiva il cuore anche se si aveva poco». .

Un’iniziativa nata per caso ma che ora è diventata patrimonio di tutta la comunità di Cavaria con Premezzo. Il sindaco Franco Zeni e tutta la giunta comunale si dicono orgogliosi di questa iniziativa unica e speciale e non mancano mai alla accensione del Giardino Incantato, ed ogni anno partecipano con gioia facendosi coinvolgere dal Cappellaio Magico nei suoi teatrini di intrattenimento per grandi e piccini.