A Cuasso al Monte gli auguri dei “piccoli postini” della scuola materna

Auguri speciali per gli abitanti della frazione Cuasso al Piano, che in questi giorni hanno trovato nella cassetta delle lettera i bigliettini realizzati dai bambini della scuola materna. I piccoli dopo aver preparato i biglietti nei giorni scorsi, ben coperti e con cappellini a tema natalizio, si sono recati insieme alle maestre in diverse vie del paese lasciare, casa per casa, il loro augurio.

“Augurandoci di aver regalato un piccolo sorriso nel ricevere questi auguri, chiediamo scusa se qualche abitazione non siamo riusciti a raggiungerla per via del lungo tragitto da dover percorrere con i bambini – scrivono le maestre – Ma con il pensiero abbiamo raggiunto tutti, questo ve lo possiamo garantire!”