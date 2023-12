A Cuasso al Monte torna il Natale sul ghiaccio con tante sorprese per tutti

Torna a Cuasso al Monte la pista di pattinaggio che tanto successo ha avuto nella scorse edizioni. Allestita dal Comune di Cuasso al Monte in collaborazione con l’Associazione ON fondata da Max Laudadio, la pista aprirà domani, venerdì 8 dicembre e sarà in funzione per tutto il periodo delle feste e oltre, con sorprese ed eventi per piccoli e grandi.

Piazza Anfiteatro, a pochi passi dal Municipio, è stata trasformata in un vero e proprio villaggio natalizio realizzato intorno ad una pista di pattinaggio sostenibile affacciata sul suggestivo panorama delle vette del Generoso. Il sindaco di Cuasso al Monte Loredana Bonora non vede l’ora di aprire le porte del villaggio: «Tantissimi volontari hanno lavorato per una settimana a pieno ritmo, come folletti di Babbo Natale, per regalare a tutti un luogo magico, impreziosito da oltre tre chilometri di lucine e addobbi confezionati con cura. Lo spirito di Natale ha invaso la piazza proprio grazie al loro lavoro. Grazie a tutti!».

L’inaugurazione è prevista per domani, venerdì 8 dicembre alle 10, in concomitanza con il mercatino organizzato dalla Pro loco, che con le sue bancarelle riempirà di colori e prelibatezze le vie tutt’intorno.

Molti gli ospiti speciali che arriveranno al Villaggio di Natale di Cuasso al Monte: il 16 dicembre Raja Bezzaz, il 23 Cristiano Militello, il 30 dicembre è atteso il Gabibbo, mentre il 5 gennaio ci saranno i supereroi di “CuoriEroi”. Il 6 gennaio protagonista sarà ovviamente la Befana, mentre il 13 ci saranno LucaSbenf & Friends

Sosta obbligatoria alla Locanda degli Elfi che offrirà colazioni e merende, con torte golose e aperitivi con prodotti di qualità a chilometro zero serviti dai giovani di Cuasso che si sono presentati entusiasti alla selezione che l’Associazione On ha aperto a ragazze e ragazzi tra 17 e i 25 anni.

Tariffe a portata di tutti: ingresso con noleggio pattini a 5 euro per gli adulti e a 3 euro per i bambini fino ai 12 anni. I pinguini e gli orsetti per i più piccoli sono inclusi nel prezzo. Possibilità di acquistare anche abbonamenti per trascorrere dieci giorni al Villaggio di Natale (40 euro adulti e 20 euro bambini).

Una bella idea per fare un regalo da mettere sotto l’albero, anche per sostenere il bel progetto dell’Associazione ON. L’intero incasso della biglietteria sarà infatti utilizzato per un nuovo progetto nel Parco delle Cinque Vette che l’Associazione On svelerà dopo il 14 gennaio, quando la pista chiuderà. A renderlo possibile è stata la partecipazione di moltissimi sponsor che hanno coperto tutte le spese: Econord, Leroy Merlin, Trattoria del Lago, Marelli & Pozzi, Verbano Carte, R.A. Impianti Elettrici, Elmec, Franco Lico Azienda agricola, Morandi Tour, OpenjobMetis, Autoscuola Valceresio, Ristorante Lido 2.0, Pedoja Garden, BCC, TD Group, La Piedigrotta, Autotorino, Cascina Paradiso, Fotolito Varese, ParkingGo, Broccucci Immobiliare, La Vecchia Locanda, Il Mondo Agricolo, Ristorante da Orlando, Elettro MRL, Carrefour Market, LT impianti, Lachi & Menefoglio Onoranze Funebri.

Tutti gli aggiornamenti, i programmi giornalieri e gli orari di apertura e chiusura sulla pagina Facebook dell’Associazione ON