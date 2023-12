A Cuggiono un magazzino di armi da guerra, trovato un kalashnikov e oltre 140 di droga

In un appartamento a Cuggiono la Polizia di Stato di Milano ha trovato oltre 140 chili di droga e armi da guerra come un kalashnikov, un fucile a pompa e anche un visore notturno. Un vero arsenale rinvenuto dopo aver sequestrato, mercoledì 27 dicembre, 36mila euro nella casa di un 32enne di origine magrebina. Per questo i poliziotti hanno arrestato una coppia di cittadini italiani (un uomo di 36 anni con precedenti per reati in materia di stupefacenti e una donna di 34 anni con precedenti per reati contro il patrimonio), oltre che il 32enne pluripregiudicato per reati in materia di armi, stupefacenti, contro la persona e contro il patrimonio.

Il magazzino delle armi e della droga

I poliziotti della sesta Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile, attraverso una costante attività di accertamento e acquisizione di informazioni utili all’individuazione di persone coinvolte nel traffico di droga, hanno focalizzato l’attenzione su un cittadino marocchino che avrebbe detenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e di armi in un appartamento a Cuggiono.

I poliziotti dopo le perquisizioni nella casa del 32enne hanno poi scoperto un appartamento/magazzino (sempre di proprietà del cittadino marocchino collocato nella stessa corte condominiale) abitato da una coppia di cittadini italiani. Qui è stato trovato l’arsenale: gli agenti hanno sequestrato un fucile d’assalto AKM47 (kalashnikov) con caricatore e circa 100 cartucce, una pistola semiautomatica con matricola abrasa, una pistola scacciacani modificata per sparare, fucile a pompa e un visore notturno. Oltre alle armi, all’interno dell’abitazione sono stati poi trovati 138 kg di hashish, 1,4 kg di eroina, 700 gr di marijuana, 50 gr di cocaina e 700 gr di sostanza da taglio, una macchina per il sottovuoto, 4 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e 2.200 euro.

Le tre persone sono state arrestate per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi da guerra e di armi clandestine, e associate nella Casa Circondariale “Francesco Di Cataldo” di Milano San Vittore a disposizione dell’autorità giudiziaria.