A Dumenza tutto pronto per festeggiare il natale “Tucc Insema”

Il Comune di Dumenza e l’Associazione Ora Sempre Giovani sono entusiasti di annunciare un evento che riempirà Dumenza di festa e atmosfera natalizia per l’intera giornata di domenica 17 dicembre, in zona Chiesa dell’Immacolata in centro paese.

Il cuore dell’evento sarà rappresentato dai suggestivi Mercatini di Natale, che offriranno una vasta gamma di prodotti, dai sapori autentici alle creazioni artigianali e hobbistiche. Una splendida opportunità per trovare regali unici e deliziarsi con acquisti personali irresistibili.

Presente ci sarà anche Babbo Natale, accompagnato dai suoi amici, per accogliere calorosamente tutti i bambini. Sarà possibile consegnare le letterine direttamente a lui in un’atmosfera magica presso la Casa di Babbo Natale, un luogo speciale colmo di fascino natalizio.

In programma anche numerose attività di intrattenimento al chiuso, come il truccabimbi con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Luino e Valli, il giropony con il Centro Ippico La Smeralda Academy Martina Russo a.s.d, e il divertente Clown Zio Pasticcio garantiranno il sorriso ai più piccoli. L’angolo dei LEGO farà la felicità dei fan dei mattoncini colorati, mentre i giochi di ruolo con Crimson Studies Creations coinvolgeranno i partecipanti in esperienze coinvolgenti.

I visitatori avranno l’opportunità di fotografarsi con Babbo Natale, gli elfi, la fata d’inverno e persino il Grinch. Un punto ristoro sarà allestito per offrire pasti caldi, con tavoli disponibili al coperto. Non mancheranno cibi e bevande deliziose, con stand dedicati a dolciumi, caldarroste, bevande calde e bubble tea. Per i più grandi, un cocktail bar con Monnalisa Gin renderà l’atmosfera ancora più festosa.

La giornata sarà animata da musica, allegria e spensieratezza: «Non vediamo l’ora di accogliervi per condividere insieme questa giornata speciale. Passate parola e unitevi a noi per rendere l’evento ancora più coinvolgente e divertente» concludono dall’amministrazione.