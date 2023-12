A Fabiasco il Natale invade le corti e porta solidarietà a Il Ponte del Sorriso

Sotto una pittoresca nevicata, che sembrava messa lì lì apposta, è iniziata la giornata dell’Immacolata in Valmarchirolo. E la magia è proseguita fra le strette viuzze medievali della frazione di Fabiasco. Qui, associazioni locali unite dalla voglia di creare qualcosa di speciale, hanno allestito nelle corti – aperte per l’occasione – un vero e proprio villaggio di Natale diffuso con bancarelle, punti ristoro, lotterie e laboratori per i bambini.

Un progetto reso possibile grazie all’entusiasmo dei volontari che abitano in paese e che fanno parte chi del Comitato Feste di Fabiasco, chi della scuola primaria o dell’infanzia del paese, della Pro Loco, della Banda e chi dell’associazione Il Ponte del Sorriso Onlus. E proprio a questa realtà saranno destinati parte dei ricavati della giornata.

Per i più piccoli la giornata è stata resa ancora più magica dall’arrivo di Babbo Natale in persona, che ha ricevuto tante letterine da manine piene di stupore, e dalla lotteria che ha visto assegnare alla maggior parte di loro un regalo inaspettato e in anticipo sul calendario.

La musica della banda si è poi diffusa fra i vicoli insieme al profumo della legna dei camini e dei ceppi messi qua e là per il borgo a scaldare gli animi, ma anche le mani, dei visitatori che non si sono fatti fermare dalle temperature e dalle gocce di pioggia che hanno inumidito il pomeriggio.

Oltre al simpatico anziano in abito rosso, i bambini hanno gioito grazie ai laboratori allestiti in Via dei Fabi proprio da Il Ponte del Sorriso, con uno speciale truccabimbi che ha riscosso il consueto successo.

Una bella atmosfera che lasciava trasparire l’unione dei presenti messa in campo per creare la magia del Natale, risultato confermato dai sorrisi dei più piccoli. Un bell’esempio di come cittadini uniti in varie forme associative possano realizzare piccole grandi cose, che riempiono i paesini di quella vitalità che meriterebbero – per la bellezza che offrono – tutti i giorni dell’anno.