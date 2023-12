A Ferno continua la battaglia contro l’espansione di Malpensa

Il salone dell’Alleanza Cooperativa San Martino a Ferno ospita lunedì un nuovo incontro di mobilitazione per salvare la brughiera del Gaggio, di fronte all’ipotesi di espansione dello scalo aeroportuale di Malpensa.

“Cosa è stato fatto ad oggi? Qual’ è la situazione attuale? Cosa si può ancora fare? Queste e molti altri quesiti per capire cosa sta succedendo sopra le nostre teste, i nostri boschi la nostra brughiera”.



Walter Girardi, con Viva Via Gaggio, sta percorrendo in lungo e in largo il territorio intorno all’aeroporto, per raccontare le ultime novità, dalla bocciatura dell’ampliamento di Malpensa da parte del Ministero dell’Ambiente al nuovo decreto governativo che punta a rivedere proprio quella decisione, che era stata frutto anche dall’attenta analisi fatta dai comitati per mettere in luce i diversi aspetti.

Un tour che spesso, nelle sue tappe, si muove in quei paesi dove – nei consigli comunali – viene portata la proposta di mozione a favore del Sito d’Importanza Comunitaria (Sic) per ottenere una maggiore tutela dell’area della brughiera di Malpensa e del Gaggio. L’ultimo paese ad aver preso posizione per il Sic è Taino, che ha seguito Angera, mentre sempre nei giorni la proposta è stata respinta a Casorate Sempione.

L’appuntamento alla Alleanza Cooperativa è per ­lunedì 4 dicembre, alle ore 21:00, in via Mazzini 16 a Ferno.