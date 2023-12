A Filmstudio 90 la proiezione di Spellbound di Alfred Hitchcock in 4K

Due proiezioni imperdibili per un film indimenticabile al Cineclub Filmstudio 90 di Varese: Spellbound – Io ti salverò, diretto dal maestro Alfred Hitchcock nel 1945 e recentemente restaurato in 4K dalla Cineteca di Bologna.

Spellbound (uscito in Italia con il titolo Io ti salverò) è il film più apertamente psicanalitico di Alfred Hitchcock, che alle suggestioni dell’inconscio ha poi continuamente attinto per creare i suoi capolavori più famosi e acclamati. Mai come in Spellbound però l’inconscio è stato posto così al centro della narrazione e questo film rappresenta una pietra fondante nella filmografia del “maestro del brivido” ma ancora di più, in generale, nel rapporto profondo tra cinema e psicanalisi.

Le due proiezioni si svolgeranno martedì 5 dicembre ore 21.00 e venerdì 8 dicembre ore 18.30 al Cineclub Filmstudio 90 in Via de Cristoforis 5, a Varese. Le proiezioni si svolgeranno in lingua originale con sottotitoli in italiano; una grande occasione per vedere per la prima volta in una sala cinematografica in versione restaurata uno dei grandi capolavori del regista inglese. Protagonisti del film sono Ingrid Bergman e Gregory Peck.

Il film segna anche la prima – e unica – collaborazione tra Hitchcock e Salvador Dalì: “Volevo solo girare il primo film di psicoanalisi. Ho voluto rompere con il modo in cui il cinema presenta i sogni. Ho chiesto a Selznick di assicurarsi la collaborazione di Salvador Dalí. L’unica ragione era la mia volontà di ottenere dei sogni visivi con tratti netti e chiari. Volevo Dalí per il segno della sua architettura, le ombre lunghe, le distanze che sembrano infinite, le linee che convergono nella prospettiva, i volti senza forma”, racconta lo stesso Hitchcock. L’ingresso agli eventi nella Sala Filmstudio 90 è riservato ai soci dell’associazione e ai soci Arci.

Se non siete tesserati potete richiedere la tessera fino a 24 ore prima dell’evento a questo link:

https://www.filmstudio90.it/tesseramento/

Per maggiori informazioni filmstudio90@filmstudio90.it