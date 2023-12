A Gavirate sosta gratuita nel centro storico per il mese di dicembre

Scatta oggi, 1 dicembre, nel centro storico di Gavirate l’ordinanza che sospende il pagamento del parcheggio. Come ogni anno, l’amministrazione comunale vuole venire incontro alla cittadinanza, e non solo, in occasione del periodo natalizio. Ha disposto la sospensione della sosta a pagamento in piazza Carducci, in via Garibaldi ed in via XXV Aprile. La misura resta in vigore fino al 31 dicembre prossimo. Per questo motivo sono state disattivati i parametri.

La sosta gratuita sarà consentita, però, fino a un tempo massimo di un’ora.

A Gavirate il Natale è entrato nel vivo la scorsa settimana con l’accensione delle luminarie.

Mercoledì 8 dicembre è in calendario l’atteso evento al Chiostro di Voltorre che ospiterà il mercatino organizzato dal Progetto Rughe. Per l’occasione è stato disposto il divieto di sosta e quello di transito in piazza Chiostro dove troveranno collocazione le bancarelle. Il divieto varrà dalle 9 alle 18.

Oltre ai prodotti artigianali e hobbisti si apre anche la mostra dei presepi artigianali, sempre al Chiostro, curata dalla Pro Loco. In esposizione presepi tradizionali, in movimento.

Il CAI sarà presente per offrire la merenda mentre ci saranno laboratori proposti dall’Atelier Rughe.

Altri presepi possono essere ammirati, come da tradizione, nei lavatoi di Oltrona al Lago e di Fignano e a Pozzuolo.

Le manifestazioni natalizie proseguiranno sabato 9 dicembre con il tradizionale scambio degli auguri tra Sindaco, giunta, consiglieri, Pro Loco e Progetto Rughe, con le associazioni di Gavirate in auditorium.

Nel pomeriggio di domenica 17 dicembre arriverà Babbo Natale per raccogliere le letterine dei bambini, accompagnato da panettone, cioccolata calda, caldarroste e vin brûlé.