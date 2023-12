A Gazzada Schianno il “Diario di una prigionia” di Renato Peruzzotti

Lunedì 11 dicembre alla ore 21,00 presso la Biblioteca di Gazzada Schianno (Via Matteotti 13) Claudio Mezzanzanica, storico e ricercatore, presenterà il volume da lui stesso curato “Diario di una prigionia – 8 settembre 1943-45”.

Si tratta del recupero del diario scritto dal varesino Renato Peruzzotti, originario di Comerio, sottoufficiale dell’esercito italiano distaccato a Nizza, catturato dai tedeschi a Tortona dopo l’8 settembre 1943 e deportato prigioniero in Polonia e poi in Germania, “schiavo di Hitler”.

Questo diario prima della morte del suo estensore era stato letto forse solo dalla moglie e riscoperto solo dopo la sua morte.

Si tratta di uno straordinario racconto “in presa diretta”, scritto su un quadernetto custodito gelosamente per tutta la durata della prigionia e pagato mezza pagnotta in giorni in cui la fame era devastante.

Si tratta di un diario intimo e vitale per Renato Peruzzotti, scritto nelle baracche dove era stato deportato dai tedeschi dopo l’8 settembre; pagine scritte per sopravvivere, per pensare alla vita a cui doveva e voleva restare attaccato, alla fidanzata che lo attendeva sulle colline sopra il lago di Varese.

Un documento straordinario, un diario “in presa diretta”, scritto, come forma di dialogo con la fidanzata, direttamente nel campo di prigionia e custodito nascosto per decenni e riscoperto dalle figlie solo anni dopo la morte di Peruzzotti avvenuta nel 2003.

Per la famiglia è stato un modo per scoprire una parte della vita di Renato che potevano solo intuire e anche un modo per rileggere un pezzo della propria vita. Per la storia è materiale straordinario perché “in presa diretta”, un testo senza mediazioni, senza trascrizioni e modifiche successive.

È una storia individuale, ma che è dentro una esperienza collettiva (600mila i soldati italiani deportati in Germania) e che riflette la storia di una generazione, quella cresciuta nel fascismo, addestrata all’obbedienza e d’improvviso trovatasi a vedere il crollo del proprio mondo e a dover decidere da sola il proprio destino.

Ma il libro è anche la storia di una singola persona, di un uomo molto conosciuto a Comerio, in quel paesaggio che Renato Peruzzotti cerca nella sua mente per sopravvivere ai dolori e alla cruda esperienza in Germania, con il conforto di una fede religiosa profonda e insieme il pensiero della giovane ragazza che diventerà sua moglie.

Curato dal ricercatore Claudio Mezzanzanica, il diario di Renato Peruzzotti sarà presentato venerdì 13 ottobre anche a Comerio , alle 21 al Salone Polivalente di via Stazione. Partecipa don Gianni Teruzzi, padre francescano.