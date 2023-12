A Laveno Mombello la Silent Disco sulla pista di ghiaccio

L’evento è in programma nel fine settimana, mentre la pista sarà attiva per tutto il periodo di Natale

Sabato 16 dicembre 2023, alle ore 20.30, alla pista di pattinaggio sul ghiaccio Ipergomme On Ice in piazza Matteotti, sul lungolago di Laveno Mombello, è in programma una serata a ritmo di musica con l’evento Silent Disco On Ice, organizzato in collaborazione con Pro Loco Laveno Mombello.

La Silent Disco è un evento musicale, in cui i partecipanti ballano ascoltando la musica individualmente attraverso cuffie wireless dotate di due canali che consentono di scegliere diversi generi musicali all’interno della stessa area, evitando l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. Il noleggio delle cuffie è gratuito.

«Questa serata, organizzata da Prolocolmc, fa parte di un più ampio programma natalizio dove, le varie Associazioni del territorio contribuiscono, sino alla fine delle festività, a rendere Magico il Natale 2023 a Laveno Mombello – afferma Patrizia Gavioli, presidente Pro Loco Laveno Mombello – il tutto non sarebbe stato possibile da soli e quindi si ringrazia: l’amministrazione comunale, la pista di pattinaggio di Riccardo Claudi, gli Amici del Presepe, il Comitato Commercianti di Laveno, gli Amici del MIDeC, la Fondazione “Officine dell’acqua”, SPRInTZ Running Laveno, Vespe Storiche V.C. e l’Associazione “Mombello Viva”».

Questa prima edizione della Silent Disco a Laveno Mombello, oltre ad avere un palcoscenico unico, amplifica l’atmosfera festosa offrendo ai visitatori della pista di pattinaggio Ipergomme On Ice l’opportunità di vivere una nuova dimensione di intrattenimento, accompagnati dalle note musicali. La pista di pattinaggio rimane nel centro del paese di Laveno Mombello fino a domenica 14 gennaio offrendo una vista panoramica sui monti, tra cui si scorge la vetta innevata del Monte Rosa, e sulle suggestive rive del Lago Maggiore.

«La Silent Disco On Ice è un evento davvero particolare e diverso dal solito – affermano Barbara Bini e Riccardo Ontani, rispettivamente ceo del Gruppo Bini e responsabile di Ipergomme Besozzo, partner della pista di pattinaggio – una serata di grande divertimento e musica per tutte le età. E le sorprese non sono finite qui: presto arriveranno nuovi eventi. Invitiamo il pubblico a seguire i nostri canali social e quelli della pista di pattinaggio per scoprire i prossimi eventi in programma».

INFORMAZIONI GENERALI E BIGLIETTI

La pista è accessibile nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 14 alle 19, il venerdì dalle 14 alle 23, nei prefestivi e festivi dalle 10 alle 23.

I prezzi di accesso sono fissati a 7€ per gli adulti e 5€ per i bambini sotto i 120 cm, con la possibilità di rimanere quanto si desidera. Il noleggio dei pattini è disponibile al costo di 2€, mentre si possono noleggiare orsetti o pinguini al costo di 4€ l’ora per garantire stabilità durante la pratica del pattinaggio.

Inoltre, è possibile usufruire di tessere speciali che offrono agevolazioni nei costi: una tessera di 6 ingressi per bambini al costo di 23€ e per adulti al costo di 33€.

Per maggiori informazioni:

Facebook: https://www.facebook.com/ipergommeonice.laveno/

Instagram: https://www.instagram.com/ipergommeonice.laveno