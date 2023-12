A Luino la cena solidale è un successo: “Grazie a tutta la comunità”

“Al di là della soddisfazione, è stata una serata allegra e serena, vissuta nel vero spirito del Natale. In particolare, tengo a sottolineare l’ottima collaborazione che si è sviluppata tra tutte le realtà coinvolte: un’intesa perfetta, una sintonia e una grande condivisione di obiettivi verso il bene comune”. Elena Brocchieri, assessore al sociale del Comune di Luino commenta il successo della cena di organizzata all’oratorio San Luigi di Luino il 24 di dicembre.

Una iniziativa dedicata alle persone sole ed organizzata dai Servizi Sociali e da numerose altre associazioni cittadine. Rispetto al 2022 tante persone un più, circa un centinaio, che hanno preso parte alla serata sedendosi intorno ai tavoli allestiti con le stoviglie della ‘Stoviglioteca’ del Tavolo per il Clima di Luino. I piatti, preparati da volontari, sono stati realizzati grazie ai prodotti offerti da Nova Coop. A fine serata, poi, la tombola, animata dai giovani scout luinesi.

“Questa è una gioia che si amplifica, una rete virtuosa che si allarga con ogni contributo. La nostra comunità è una grande famiglia che lavora per il bene comune, e c’è sempre spazio per coloro che vogliono unirsi a noi con lo stesso spirito di collaborazione. Questo è ciò che significa essere una comunità che risponde alle esigenze di chi ha bisogno”, commenta Brocchieri. “Da diversi mesi, tutti gli attori coinvolti hanno lavorato insieme all’organizzazione, dimostrando uno spirito di collaborazione senza personalismi”. Brocchieri ha espresso gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo appuntamento.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Caritas, Servizi Sociali, San Vincenzo, gli scout, la Banca del Tempo, Nova Coop, l’Oratorio, il Tavolo per il Clima e la chiesa Valdese. In particolare, un riconoscimento è stato dedicato al Centro Parco Hussy per la generosa donazione di mille euro in buoni spesa alla Caritas cittadina.

Appuntamento al 2024? “Perché no!”, termina l’assessore al sociale. “Ci piacerebbe che questo evento diventi una delle più sentite tradizioni cittadine”.