A Luino la presentazione delle prime azioni di “Andar per Valli”, il progetto per rilanciare le Valli del Verbano

Il 14 dicembre alle ore 16:00, Palazzo Verbania di Luino si prepara ad ospitare un incontro di fondamentale importanza per la promozione dell’offerta turistica sostenibile nelle Valli del Verbano.

L’evento, organizzato da Comunità Montana Valli del Verbano, rappresenta il punto di partenza di un ambizioso progetto volto a rilanciare l’alto Lago Maggiore attraverso un turismo consapevole e di qualità. Come in altre occasioni, il Touring Club Italiano si unirà all’Ente promotore contribuendo con la sua comprovata esperienza alla realizzazione di questa visione di rinnovamento territoriale.

Il focus principale dell’incontro sarà la presentazione del progetto per un turismo sostenibile con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di attori. In particolare, si punterà a estendere la collaborazione oltre coloro che hanno già firmato l’accordo volontario ‘Andar Per Valli’, i quali saranno sempre i punti di riferimento. Si auspica, inoltre, la partecipazione attiva di altri soggetti interessati ad abbracciare questa visione di sviluppo territoriale.

La volontà è quella di rendere parte attiva dell’iniziativa non solo le già presenti amministrazioni locali ma anche le Pro Loco, gli Infopoint Turistici e da altri enti come Provincia, Regione e la vicina Comunità Montana del Piambello. L’obiettivo è mettere in moto un grande motore economico per l’economia locale.

Durante l’incontro, oltre a ribadire i valori fondanti del patto ‘Andar per Valli’, verranno presentate le prossime azioni concrete dell’ente, come ad esempio la presentazione di un documento fondamentale a sostegno di tutte le azioni che verranno intraprese dagli attori coinvolti e la creazione di una piattaforma web, una vetrina interattiva del territorio e dell’offerta turistica aperta a tutti coloro che desiderano farne parte.

Questo evento segna l’inizio di una serie di appuntamenti dedicati a concretizzare gli sforzi per rendere unica l’offerta turistica sostenibile nelle Valli del Verbano. Un impegno tangibile per costruire insieme il futuro di questo territorio.

Così come spiega Gianpietro Ballardin, assessore al turismo di Comunità Montana Valli del Verbano: «È la continuazione dell’idea che stiamo portando avanti da tempo. Questi i primi passi concreti per promuovere insieme a tutti gli attori la nostra visione di turismo; vogliamo che essa sia largamente condivisa. Ultimamente si sente parlare molto del tema, ma pensiamo che l’unica via percorribile per non commettere gli errori del passato – e tutto il trend turistico attuale ci dà ragione – sia quella di promuovere una offerta di qualità, a basso impatto, con un’azione che parta dal basso; che parta dalla volontà pubblica degli enti locali così come da quella degli operatori del settore (ristorazione, servizi in loco etc.). Non ci servono nuovi alberghi e non ci servono nuove strade, dobbiamo offrire le nostre bellezze naturali e promuovere esperienze, questo è il nuovo tipo di turismo. Ogni altra visione non appartiene a questo territorio. Solamente con l’impegno di tutti e il coordinamento di Comunità Montana Valli del Verbano possiamo riuscirci».

L’evento potrà essere seguito anche via streaming al link: https://luino.civicam.it/live120-Progetto-Andar-per-valli.html