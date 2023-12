A Milano fuga di gas in un condominio: evacuate 70 persone

Uno stabile di cinque piani in via privata A. Falconi 8 a Milano, zona Crescenzago, è stato interamente evacuato dalle squadre dei vigili del fuoco di Milano a causa di una fuga di gas che ha interessato in maniera particolare gli scantinati del palazzo.

Settanta le persone che hanno dovuto lasciare i propri appartamenti per permettere alle squadre di soccorso di mettere in sicurezza l’area. Non si registrano feriti o intossicati. La prima chiamata di soccorso è giunta al centralino di via Messina intorno alle 10.00. Sul posto APS di Sesto San Giovanni e nucleo NBCR al lavoro i rilievi di rito.

Per la circostanza è stato attivato il sistema di protezione civile in aiuto ai condomini evacuati