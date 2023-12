A Mornago eletti i componenti del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze. Emma Pettenuzzo è la sindaca

«Bisogna supportare i ragazzi che, con entusiasmo e senso di responsabilità affrontano questo percorso con passione e dedizione per far emergere la voce e le esigenze dei ragazzi a tutta la cittadinanza», così ha dichiarato Giovanna Bea, Assessore all’Istruzione durante l’elezione dei nuovi Consiglieri del CCRR di Mornago.

Il processo democratico elettivo mette al centro i ragazzi della scuola primaria e secondaria, e li responsabilizza come futuri cittadini perché diventino il più possibile parte attiva nella vita comunale.

Quest’anno il CCRR è arrivato alla sua quinta edizione, un progetto voluto dall’Amministrazione di Mornago e realizzato a partire dall’anno scolastico 2015/2016, con anche la collaborazione dei diversi Dirigenti Scolastici.

Da martedì 14 novembre è diretto dai nuovi undici consiglieri eletti tra le classi di quarta e quinta della scuola primaria, e le classi di prima e seconda della scuola secondaria di primo grado.

Ecco qui i nomi dei nuovi Consiglieri: Pettenuzzo Giovanni, Iacovino Sofia, Lubian Oliver, Maddalena Loriano, Moffa Samuel, Hu Mirko, Carmine Lorenzo, Wahab Rayan, Bortone Claudia, Genova Gaia, Ziosi Anna.

Nel corso della prima seduta del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze che si è svolta sabato 25 novembre, sono stati eletti: nel ruolo di sindaco Emma Pettenuzzo, Carmine Lorenzo Vicesindaco, e Samuel Moffa Segretario.

Il Sindaco Pettenuzzo ha voluto esprimere la sua gratitudine per l’incarico che le è stato affidato, ringraziando i docenti scolastici coinvolti, ma anche i genitori dei consiglieri che hanno permesso ai loro figli di potersi candidare e far parte del progetto.

Tra le numerose iniziative che i ragazzi hanno portato avanti fino ad ora, emerge un grande impegno verso il rispetto dell’ambiente scolastico, ma non solo. Infatti sono stati realizzati volantini per sensibilizzare sullo spreco dell’acqua e dell’energia, distribuiti poi a tutti gli alunni.

Hanno dato molta cura anche alla valorizzazione del territorio e del proprio comune: nei parchi comunali infatti sono stati posti dei cartelli con scritte le regole per un corretto uso dell’ambiente e del parco stesso. Questo è stato reso possibile grazie ad un bando realizzato dagli stessi ragazzi.

Si sono attivati anche per la realizzazione di una casetta dei libri che è stata poi collocata sulla facciata dell’edificio comunale e hanno realizzato dei video sugli aspetti artistici e naturali del nostro territorio.

Altre nuove iniziative sono in arrivo, e sono davvero molte.