A Oggiona Santo Stefano un concerto per aspettare Natale in musica

L’appuntamento è per sabato 16 dicembre alle 20,30 nella chiesa di Santo Stefano

Una bella serata di musica per aspettare insieme la festa più attesa dell’anno. E’ la proposta dell’Amministrazione comunale di Oggiona Santo Stefano, che anche quest’anno invita tutta la cittadinanza al tradizionale concerto di Natale nella chiesa di Santo Stefano, in piazza Italia. L’appuntamento è per sabato 16 dicembre alle 20,30.

In primo piano le voci di Silvia Zanardi, mezzosoprano, del soprano Elena D’Angelo e del baritono Matteo Mazzoli, che accompagnati da Rodolfo Girelli al violino, Elisabetta Soresina al violoncello e Marco Angelo Müller al pianoforte proporranno un programma di arie antiche, melodie italiane e canzoni natalizie, per un momento di condivisione dello spirito del Natale.

Alla conclusione del concerto, l’Amministrazione comunale invita tutti i presenti a fermarsi per un brindisi di auguri.