A Porto Ceresio un aperitivo solidale aiuta i piccoli scolari dell’associazione Sister Island

Un aperitivo, l’occasione per conoscere una bella associazione che si occupa di bambini e la possibilità di acquistare oggetti di artigianato per i regali di Natale. La proposta viene da Porto Ceresio, dove sabato 16 dicembre dalle 16,30 alle 19 in Sala Luraschi Sister Island, organizzazione non governativa fondata nel 2019 da Francesca Micheli e Rossana Sareni, organizza un momento di incontro con un aperitivo solidale per sostenere l’istruzione a Nungwi, situata a nord dell’isola di Zanzibar.

Francesca Micheli sarà presente per condividere la sua storia e presentare gli sviluppi del progetto educativo a Nungwi. L’evento sarà un’opportunità per conoscere da vicino l’impegno di Sister Island nella costruzione della scuola primaria e della già avviata scuola dell’infanzia per i più piccoli.

L’incontro, gratuito e aperto a tutti, non sarà solo un momento informativo, ma anche un’esperienza di scambio culturale. Durante l’evento verrà offerto un aperitivo e ci sarà la possibilità di acquistare prodotti locali realizzati a mano dalle mamme dei bambini della scuola. Un’opportunità per unirsi nella solidarietà e contribuire ad un futuro più luminoso attraverso l’educazione.

Il progetto iniziale di Sister Island si è sviluppato a partire dall’integrazione con la comunità locale attraverso l’apertura di una piccola scuola dell’infanzia destinata ad accogliere i bambini della zona. Inizialmente la struttura, dapprima in affitto, accoglieva solo 30 bambini, ad oggi si contano circa 190 alunni dai tre ai nove anni.

Dal progetto embrionale originario, grazie agli sforzi di Francesca e Rossana insieme a tutti i donatori, Sister Island è riuscita ad acquistare il terreno costruendo l’attuale edificio di proprietà della Ong, che oltre alla scuola dell’infanzia include anche le prime tre classi della scuola primaria.

Potete seguire il progetto di Sister Island anche sulla pagina Facebook dell’associazione e su Instagram