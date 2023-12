A Rescaldina il Veglione di San Silvestro con i “Ridi per Caso”

Anche quest’anno la Pro Loco Rescaldina organizza la serata per il Veglione di San Silvestro. Domenica 31 dicembre dalle ore 21,30 all’Auditorium di Rescaldina ci sarà lo spettacolo “SE VUOI RIDER TUTTO L’ANNO INCOMINCIA A CAPODANNO “. Scritto diretto e interpretato dal trio comico RIDI PER CASO, con Riccardo Galizia, Miriam Errico e Riccardo Deluca.

Il noto Trio comico porterà in scena uno spettacolo tutto nuovo, sarà lo spettacolo che segnerà il traguardo dei 10 anni dei RIDI PER CASO, un mix di sketch, canzoni e tante sorprese, una serata all’insegna della comicità col coinvolgimento del pubblico. E dopo la mezzanotte brindisi e panettone per tutti. Insomma si prevede una bella serata che sarà di buon auspicio per il nuovo anno.