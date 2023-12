A Serena Contini il Cairolino d’oro 2023 assegnato dagli Amici del Liceo

È stato assegnato a Serena Contini il Cairolino d’Oro 2023. La responsabile dell’ufficio ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale e museale e degli archivi letterari del Comune di Varese è stata insignita del primo del liceo classico varesino nel corso della tradizionale cena natalizia che si è svolta al golf Club di Luvinate.

Il riconoscimento venne istituito nel 1998, da assegnare a un ex studente che si fosse particolarmente distinto nella promozione della cultura e dell’arte. Il primo Cairolino venne assegnato dal professore di greco Raimondo Margaroli. Negli anni sono stati premiati il Cavaliere Alfredo Ambrosetti, Giovanni Valcavi, il cardinale Attilio Nicora, Giuseppe Armocida, Giacomo Campiotti, Roberto Maroni, Antonio Bulgheroni Attilio Fontana.

Cerimoniere della serata è stato il professor Salvatore Consolo nominato presidente degli Amici del Liceo dopo che l’avvocato Oreste Premoli ha lasciato la guida dell’associazione, che mira a mantenere vivi e rafforzare i legami che si sono creati ai tempi della frequenza del Liceo.

Nel corso della cena, il presidente Consolo, affiancato dai rappresentanti degli studenti, Gaia Moleri, Attilio Marsico, Margherita Bardazzi, Tommaso Agostini, Filippo Perucco, Anita Parodi, hanno consegnato le diverse borse di studio ai Cairolini e le targhe.

Sei le borse di studio consegnate a studenti meritevoli, tra cui due di nuova istituzione e intitolate a due personaggi che hanno entrambi ricevuto il Cairolino: Roberto Maroni, Cairolino 2005 e il generale Antonio Milani, Cairolino 2021.

È stata la famiglia a volere una borsa di studio che ricordasse Roberto Maroni. A consegnarla la moglie di Maroni Emy Macchi che ha spiegato l’intento: « Roberto era molto affezionato al suo liceo e lo ricordava sempre con affetto. Per questo motivo, come famiglia, abbiamo voluto istituire una borsa di studio per un ex studente o studentessa che abbia svolto l’attività di rappresentante di classe o istituto, abbia intrapreso gli studi universitari nelle facoltà di giurisprudenza o scienze politiche, suoni unon strumento musicale e si impegni nel volontariato». La borsa di studio è stata assegnata quest’anno a Isabella Pinotti.

Sono poi state attribuite due borse di studio, a un ragazzo e a una ragazza, che hanno deciso di proseguire gli studi universitari nel campo dell’Economia, sponsorizzate dal cavaliere Alfredo Ambrosetti:

1. Borsa di Studio in onore “Maria Ambrosetti Conte”, moglie del cavaliere Alfredo Ambrosetti, assegnata ad Alice Scalone

2. Borsa di studio in onore di “Amanda, Virginia, Vittoria, Matilde, Alfredo Matteo”, nipoti del Cavaliere Ambrosetti assegnata a Francesco De Marco.

Linda Filipetto ha poi ricevuto la Borsa di studio “Ombretta Michetti”, in onore e in ricordo di Ombretta Michetti, un medico molto speciale, un “Medico che non lasciava mai andare via i pazienti con i pensieri pesanti”. L’ex studentessa frequenta la Facoltà di medicina e Chirurgia.

Infine a Marta Landoni è stata assegnata la Borsa di studio in onore e in ricordo della prof.ssa Silvia Moroni che ha insegnato Storia dell’Arte al nostro Liceo dal 2008 al 2016.

Sono state, infine, assegnate quattro targhe a Rita De Giacomo Zumin, docente di storia e filosofia al Liceo dal 1978 al 2004, ai due probiviri dell’Associazione, all’Avv. Fabio Bombaglio e al Notaio Franca Bellorini nominati probiviri dell’Associazione, e a Mariachira Mascarin, ex studentessa che oggi organizza gli eventi dell’Associazione “Per il Progresso del Paese”, Associazione, fondata da Alfredo Ambrosetti.

Il momento poetico della serata è stato affidato all’immancabile Silvio Raffo.