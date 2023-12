A Sumirago domenica 3 dicembre si apre il Villaggio di Babbo Natale

Mercatino degli hobbisti, stand gastronomico con piatti tipici anche d’asporto e molto altro nel Villaggio di Natale di Sumirago.

Come è ormai di tradizione, a Sumirago si apre il Villaggio di Natale, che con le sue bancarelle, cavalli e laboratori, riesce sempre a coinvolgere tutti: dai più grandi ai più piccoli.

Organizzato dalla Pro Loco, Gruppo Alpini, Protezione Civile e dal Comune di Sumirago si terrà in via San Lorenzo 21, la sede del Municipio.

È previsto un programma ricco di attività. Domenica 3 dicembre a partire dalle 10:00 sarà possibile girare tra il mercatino degli hobbisti, dove si potranno acquistare artefatti artigianali, il mercatino alimentare e lo stand gastronomico, dove si gusteranno piatti tipici caldi con polenta. Offre anche il servizio d’asporto.

Per i più piccoli saranno allestiti anche laboratori e ovviamente non mancheranno i cavalli di Babbo Natale, dove sarà possibile, per chi vuole, salire in sella.

Verso la tarda mattinata, alle 11:00 Babbo Natale racconterà una storia magica.

A concludere la giornata, alle 15:00 uno spettacolo natalizio “Natale con 3 Clown”, con il Mimo Shinya Murayama.