A Travedona la seconda edizione del “Piccolo Festival del Cinema Palestinese”

Organizzato dall’Associazione COVO, l’appuntamento è in programma al Cinema Santamanzio e vedrà anche voci testimoni che racconteranno le loro esperienze in quei territori

Domenica 10 dicembre, alle 20.45 al Cineteatro Santamanzio di Travedona Monate si svolgerà la seconda edizione del Piccolo Festival del Cinema Palestinese, il PiFCiP.

La prima edizione ha avuto luogo solo pochi mesi fa, in marzo 2023, ma l’Associazione COVO di Varese, ha ritenuto necessario anticipare la seconda per i recenti fatti accaduti in Palestina e Israele.

“Il nostro desiderio e obiettivo è quello di dare spazio alle voci palestinesi e di coloro che si impegnano per i diritti umani universali, per la giustizia e la pace, voci che troppo spesso vengono escluse dal dibattito pubblico, dai media e dal discorso politico. Per fare ciò risulta fondamentale la collaborazione con Nazra Palestine Short Film Festival che già nella scorsa edizione del PiFCiP aveva contribuito insieme a Cine Palestine Parigi a fornirci i bellissimi e significativi cortometraggi proiettati durante le due serate dell’evento. La visione dei cortometraggi sarà preceduta da una breve analisi del contesto in cui sono stati concepiti e delle tecniche utilizzate”, spiegano gli organizzatori.

Interverranno nella serata anche voci testimoni che racconteranno le loro esperienze in quei territori.

L’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato della serata sarà devoluto a Operazione Colomba, corpo nonviolento di Pace che da più di 20 anni si trova a fianco dei palestinesi nei territori occupati della Cisgiordania e in passato è stata anche nella Striscia di Gaza.

“L’augurio e l’invito è quello di una serata partecipata, seria e costruttiva dove sarà possibile fare domande e soprattutto trasportarsi per qualche ora in un luogo che nei giornali e telegiornali è dipinto con note tragiche e catastrofiche ma in realtà è molto di più: è arte, cultura e soprattutto vita”.