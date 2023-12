A Travedona Monate la festa che accende il Natale

Venerdì 8 dicembre si fa festa in centro paese con mercatino, spettacoli per bambini e l’accensione del grande albero di Natale. A chiudere la giornata, le specialità da gustare della Pro Loco

Si scalda l’atmosfera del Natale a Travedona Monate. Venerdì 8 dicembre le realtà del paese hanno organizzato una giornata di divertimento per inaugurare il periodo natalizio.

A partire dalle 13, il centro paese chiuderà al traffico per ospitare il mercatino a cura delle associazioni. Le bancarelle degli espositori, coi loro prodotti locali e internazionali si possono visitare a partire alle 14.30. Durante il pomeriggio, tante iniziative per i più piccoli: tra spettacoli di magia, musica e pony. L’evento principale, però, è l’accensione del grande albero di Natale in programma per le 17.30, accompagnata dai canti dei bambini dell’Asilo Leva. L’evento si chiude alle 19, ma la festa continua all’oratorio con la cena della Pro Loco con antipasto, risotto, osso buco e dolce dalle 20 (prenotazione obbligatoria entro giovedì 16 dicembre ai numeri: 347 35993035, 380 4192092, oppure 340 1506732).

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Travedona Monate accanto all’Asilo Leva e alle altre associazioni del paese con il patrocinio del Comune di Travedona Monate.