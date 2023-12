A Varese il terzo appuntamento con la musica classica di Affreschi Sonori

Sabato 16 dicembre il Salone Estense di Varese ospita il terzo concerto della rassegna Affreschi Sonori.

Ospiteremo un duo con due musiciste di primissimo piano, il Duo Rana Giacopuzzi, formato da Ludovica Rana e Maddalena Giacopuzzi, ed un giovanissimo talento locale, Gabriele Rizzo, «un piccolo pianista già molto interessante» dice il direttore artistico del festival, Lorenzo Bovitutti.

L’appuntamento è per sabato 16 dicembre alle ore 21 al Salone Estense, in via Sacco 5 a Varese.

La Rassegna a Salone Estense proseguirà poi con il quarto concerto (27 gennaio 2024) “Visioni romantiche” con Aliis Trio, formatosi al conservatorio di Lugano, e più avanti (24 febbraio) con il “Ritratto d’autore in 3D”, dedicato interamente all’arte di Maurice Ravel.

Il Duo Rana Giacopuzzi

Il duo composto da Ludovica Rana al violoncello e Maddalena Giacopuzzi al pianoforte si è formato nel 2018 e ha già all’attivo numerosi concerti e collaborazioni con importanti Festival ed associazioni concertistiche come l’Accademia Filarmonica Romana, Società dei Concerti di Milano, Accademia Filarmonica di Verona, Viotti Festival, Festival Classiche Forme Lecce, Fondazione Walton Ischia, Milano musica, Oratorio del Gonfalone Roma, Iuc Istituzione Universitaria dei Concerti, Musica Insieme Bologna, Amici della Musica di Lonigo, Associazione Sfere Sonore Lecce, Associazione Opera Prima Lecce.

Nel 2021 il duo Rana Giacopuzzi ha vinto il bando DV Young Sounds dell’etichetta discografica Da Vinci Records grazie al quale nel settembre 2022 è stato pubblicato il loro cd di esordio intitolato “Affresco italiano”. Si stanno perfezionando presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma, nella scuola cameristica del Trio di Parma e Pierpaolo Maurizzi.

Gabriele Rizzo

Nato a Varese il 27 settembre 2009, ha iniziato gli studi del pianoforte con la Prof.ssa Miryam Pinotti evidenziando da subito doti non comuni. Ha studiato con la Prof.ssa Irene Veneziano e attualmente studia con il Prof. Roberto Plano.

Ha partecipato a concorsi di pianoforte nazionali ed internazionali, ottenendo numerosissimi riconoscimenti. Tra questi si ricordano il il 1° premio assoluto al Concorso Pianistico Internazionale “B. Bettinelli” di Treviglio, al Concorso “Piano Talents” di Milano, al Concorso Internazionale “C. Franck” di Bruxelles, al Concorso “International Chopin” di Mazovia, al 35° Concorso Pianistico Nazionale “t S. Bach” Città di Sestri Levante.

Oltre alle molte sedi prestigiose, si è esibito per la 115ma Stagione Concertistica della Società del Quartetto di Bergamo, per l’evento “Wunderkinder 2020” presso la sala Gustav Mahler a Dobbiaco, per l’Associazione Roccabrivio presso Rocca Brivio, a Milano presso il centro Mare Culturale Urbano e l’Audiorium Lattuada per la Società dei Concerti di Milano.