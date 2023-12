A Vedono Olona un incontro per scoprire favole che parlano di ecologia e rispetto per gli animali

Sabato 16 dicembre, alle ore 15, si è tenuto presso la Sala Consiliare di Villa Aliverti del Comune di Vedano Olona, la presentazione del libro “La Redenzione” di Lucia Spezzano, edito dalla Casa Editrice Costruttori di Pace, illustrato dall’artista Renzo Barbarossa. Con questo evento si è conclusa la rassegna “Parole e Immagini” organizzata dal Comune di Vedano Olona, dedicata agli artisti ed agli autori locali.

Un pomeriggio all’insegna delle favole educative, dell’ecologia e del rispetto verso gli animali; presenti, oltre al Sindaco Cristiano Citterio, autore della prefazione del libro ed all’autrice Lucia Spezzano, anche il Coordinatore delle Guardie Eco-Zoofile OIPA di Varese e Provincia Carlo Tomasini, l’editrice Maria Terranova, l’Assessore alle Politiche Sociali, Partecipazione Tempo libero ed eventi, Sicurezza, Simonetta Carmen Ghiraldi e l’Assessore al Territorio, Ambiente, Mobilità, Scuola e Formazione, Giorgia Adamoli.

L’evento è iniziato con l’intervento dell’Assessore Ghiraldi che ha parlato brevemente dell’importante iniziativa “Parole e Immagini” e della recente “Festa degli Alberi 2023” a cui ha partecipato anche Lucia Spezzano. Ha preso poi la parola il Sindaco Cristiano Citterio, autore della prefazione del libro, molto attento alla natura ed all’ambiente, che ha parlato dell’importanza del rispetto della natura e degli animali e della sintonia di idee con l’autrice.

Ha preso poi la parola l’editrice Maria Terranova che ha sottolineato il contributo che questo libro dà alla formazione delle persone alla Nonviolenza attiva e non solo proclamata. La favola, partendo dal mondo animale ci porta a rivedere certi stereotipi e a costruirci una mentalità nonviolenta; quindi ha illustrato i progetti di solidarietà internazionale che l’Associazione Costruttori di Pace porta avanti, in particolare in Colombia ed in Amazzonia con la consegna di kit scolastici a bambini senza risorse, kit in cui è presente anche il libro La Cascina dei Gobbi, nella traduzione in spagnolo ed il libro Dos Fabulas para Colorear, due favole tratte dal libro di Lucia Spezzano Tredici Favole da Raccontare illustrato da Jacovitti.

Successivamente, Carlo Tomasini ha parlato dell’importanza del rispetto per gli animali e dell’azione educativa che le Guardie Eco-zoofile OIPA portano avanti, soprattutto nelle scuole. In appendice al libro sono presenti sia le interessanti considerazioni delle Guardie Eco-Zoofile OIPA di Varese e Provincia che il Decalogo delle buone azioni per il rispetto degli animali dell’Associazione Costruttori di Pace di Luino.

Infine l’autrice Lucia Spezzano ha parlato del messaggio trasmesso dal suo libro, ovvero la necessità di rispettare se stessi e gli altri, cercando sempre l’armonia con la Natura.

Tra il numeroso pubblico si segnala la presenza, graditissima, dei volontari delle GEV Guardie Ecologiche del Parco Pineta, che sono intervenuti con interessanti informazioni e curiosità, la presenza del Consigliere Giovanna Caserta e del Consigliere Veronica Maletta. L’evento si è concluso con un rinfresco offerto dall’autrice.