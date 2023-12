A Venegono Inferiore con Alberto Pellai si parla di iperconnessione coi genitori dei nativi digitali

Mercoledì 13 dicembre alle ore 20.45 presso la sala consigliare di Venegono Inferiore, l’amministrazione comunale propone la serata “Iperconnessi. Sfide educative per genitori di nativi digitali”, con la partecipazione del dottor Alberto Pellai, medico psicoterapeuta, profondo conoscitore e appassionato del mondo giovanile.

«Quanti si sentirebbero tranquilli se un figlio a 11 anni vagasse di notte da solo in una grande città? Probabilmente nessuno. Eppure permettiamo ai ragazzi di aggirarsi in libertà nel web senza limiti nè regole, a qualsiasi ora del giorno e della notte. E’ necessario che i più giovani abbiano genitori ed educatori consapevoli che non ignorano, che non fingono di non sapere» – è la riflessione dalla quale partirà l’incontro.

«Siamo lieti di ospitare il dottor Pellai, testimone privilegiato del mondo giovanile – commenta Maria Chiara Cremona assessore ai servizi sociali – vogliamo offrire a genitori, insegnanti, educatori e a tutta la comunità educante, una serata di formazione e riflessione che ci aiuti a leggere la realtà dei ragazzi, complessa e affascinante, in particolare per quanto riguarda la relazione con la tecnologia».

Prenotazione consigliata

https://forms.gle/WcZ11DpqZcrgB2df9

Per informazioni 0331856031 – areasociale@comunevenegonoinferiore.it