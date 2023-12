A Venegono Superiore le iniziative di Natale ricuciono la rete tra Comune e associazioni

Grande successo a Venegono Superiore per le prime iniziative natalizie, che nei giorni scorsi hanno animato il paese con concerti, mercatini di Natale, corsi e tante proposte per i bambini ma anche per gli adulti.

«E’ solo l’inizio di un mese di dicembre che si annuncia davvero ricco di proposte. grazie alla collaborazione tra tante realtà del paese, che si sono messe in gioco per offrire un calendario di eventi vario e per tutti», spiegano l’assessore alla Scuola, sociale e cultura Lelia Mazzotta Natale e il consigliere delegato allo Sport e tempo libero Giosuè Cava, al loro primo Natale da amministratori dopo le elezioni dello scorso mese di maggio.

«Una delle prime cose che abbiamo fatto è stata quella di ricostruire il rapporto con le associazioni e tutti i soggetti che operano a Venegono Superiore nel campo della cultura, della musica, del sociale e dello sport. Abbiamo fatto tante riunioni e incontri molto partecipati, dove abbiamo ritessuto non solo il rapporto tra questi soggetti e il Comune, ma anche tra loro, ricostruendo relazioni, occasioni di incontro e di collaborazione che nel tempo di erano sfilacciate. La risposta che abbiamo avuto è stata davvero entusiastica, c’è tanta voglia di fare e di ritrovarsi insieme. Il programma di iniziative messo a punto per dicembre è la prima dimostrazione di come questa voglia di partecipazione si concretizzi in tante cose belle per il nostro paese».

L’obiettivo è quello di mantenere accesa questa voglia di partecipazione, ottimizzando tutte le proposte e valorizzando tutte le associazioni e il loro grande patrimonio di idee e volontari: «Abbiamo chiesto alle associazioni una programmazione annuale degli eventi, in modo che sia più facile per il Comune sostenere queste attività anche con l’uso degli spazi pubblici, e abbiamo proposto che sia la Pro loco a svolgere un ruolo di coordinamento per ottimizzare tutta la programmazione. Una proposta che il presidente della Pro loco Mario Ferrini ha accettato, offrendo anche la disponibilità a farsi carico della parte burocratica dell’organizzazione per sostenere tutte le associazioni ma anche i gruppi informali che operano nel paese».

Una realtà, quella venegonese, che è caratterizzata da tante associazioni e realtà sportive, e da un oratorio e una Comunità pastorale particolarmente presenti, che tutti insieme possono mettere in campo la forza di oltre un centinaio di volontari attivi.

«Una grande risorsa per il paese – concludono Lelia Mazzotta Natale e Giosuè Cava – Siamo davvero contenti, soprattutto perché si stanno ricreando le relazioni e il piacere di incontrarsi e lavorare insieme e questo per una comunità è una grande ricchezza».