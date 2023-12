A Villa Gonzaga di Olgiate Olona il battesimo civico per i maggiorenni

Sabato 2 dicembre si è tenuta presso il Teatrino di Villa Gonzaga la quinta edizione della cerimonia di “Battesimo civico” rivolta ai neo e prossimi maggiorenni (nati nel secondo semestre 2005 e nel primo semestre 2006).

La cerimonia di “Battesimo Civico” si è posta innanzitutto la finalità di creare un contatto diretto tra l’Amministrazione comunale e i ragazzi che si prestano ad entrare nell’età adulta, momento nel quale ogni giovane diventa titolare di diritti da difendere e di doveri cui adempiere. Tra essi si annovera il diritto-dovere di voto (art. 48 Cost.), ossia la possibilità di partecipare attivamente e influire sulle decisioni della vita dello Stato e degli enti locali. Durante la cerimonia questo diritto dovere è conferito ufficialmente mediante la consegna ad ogni maggiorenne della tessera elettorale.

Nella società contemporanea si danno spesso per scontati molti diritti fondamentali in quanto si sono sempre posseduti e non ci si è mai posti troppi interrogativi sulla loro conquista. Basta però riflettere guardandosi alle spalle meno di un secolo fa per capire quanto possiamo oggi ritenerci fortunati e quanto i valori di libertà, democrazia e uguaglianza siano presenti nella realtà attuale.

L’evento è stato introdotto dal Consigliere comunale incaricato alle Politiche Giovanili, Stefano Colombo, che ha illustrato i differenti temi inerenti l’educazione civica: i diritti e le responsabilità che si acquisiscono con il compimento della maggiore età, la Costituzione italiana, il diritto di voto e l’importanza dell’impegno dei giovani nella comunità, nella vita politica e sociale del territorio.

È intervenuto poi Riccardo Spadaro, impiegato amministrativo dell’Ufficio anagrafe, che ha spiegato l’utilizzo della tessera elettorale e il ruolo degli scrutatori nei seggi, esortando i neo-maggiorenni a compilare la domanda di iscrizione nell’albo: un’utile modalità per entrare in contatto diretto con il mondo delle istituzioni e svolgere un’attività formativa di impegno civico. Si è avuto modo di rinnovare l’ormai consolidata collaborazione con l’associazione AIDO: Erika Cucchi, membro del direttivo, è intervenuta spiegando che con la maggiore età si acquisisce il diritto di dichiarare il proprio consenso o diniego alla donazione di organi, le modalità con cui esprimerlo e sensibilizzando i giovani relativamente all’importanza della donazione.

Il Sindaco Giovanni Montano ha infine concluso l’evento con un emozionante discorso rivolto ai giovani, invitandoli a sentirsi protagonisti della vita politica e delle associazioni del territorio, non delegando ad altri l’esercizio del proprio potere, ma divenendo essi stessi promotori di idee e realizzando progetti volti a perseguire il miglioramento dell’intera società.

Ai partecipanti è stata personalmente consegnata la tessera elettorale, una Costituzione personalizzata, il modulo di iscrizione per l’albo degli scrutatori elettorali e un volantino informativo sulla dichiarazione di volontà della donazione di organi. “Siamo molto soddisfatti del riscontro ottenuto in questa edizione del “Battesimo civico”, che ha visto un elevato numero di giovani prendere parte all’iniziativa. Numerosi sono anche coloro che si proposti come scrutatori; ciò rende orgogliosa l’Amministrazione comunale perché viene favorito un ricambio generazionale.

Ringrazio personalmente i neo-maggiorenni per la loro partecipazione, invitandoli a sentirsi responsabili delle proprie scelte. Ognuno è dotato di risorse che nel piccolo costituiscono un tassello fondamentale per il miglioramento dell’intera comunità. Invito pertanto a donare il proprio contributo in prima persona per diventare promotori del cambiamento e dell’innovazione che la società, in questo momento più che mai, necessita per evolvere verso nuovi orizzonti”.