A8 Milano-Varese, chiusure notturne tratto Solbiate Arno – Cavaria

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione e di manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 18 E MARTEDI’ 19 DICEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e Cavaria, verso Milano.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Solbiate Arno, immettersi sulla SP341 e rientrare sulla A8 allo svincolo di Cavaria, per proseguire poi in direzione di Milano.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 20 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 21 DICEMBRE

-chi percorre la A8 da Varese verso Milano, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Solbiate Arno. Pertanto, dopo l’uscita obbligatoria a Solbiate Arno, si potrà rientrare dallo stesso svincolo e proseguire in direzione di Milano;